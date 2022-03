¿Por qué algunas estrellas llevan un lazo azul en los Óscar? ¿Qué significa?

Tras la invasión que las tropas rusas de Vladimir Putin están llevando a cabo en Ucrania desde hace ya más de un mes, la Academia y los organizadores de la gala confirmaron que durante la ceremonia habría un recuerdo para los ucranianos.

MADRID, 27 de marzo (Europa Press).– Varios de los nominados, presentadores e invitados que desfilaron por la alfombra roja de los premios Óscar lo hicieron luciendo un lazo azul. Un símbolo con el que algunas de las estrellas que se dieron cita en el Dolby Theatre quisieron mostrar su apoyo y solidaridad con el pueblo de Ucrania.

Tras la invasión que las tropas rusas de Vladimir Putin están llevando a cabo en Ucrania desde hace ya más de un mes, la Academia y los organizadores de la gala confirmaron que durante la ceremonia habría un recuerdo para los ucranianos. Algo que ya se ha dejado notar con la presencia de esos lazos azules en recuerdo de los refugiados ucranianos.

“Queremos ser divertidos y festivos, pero ciertamente lo haremos de una manera respetuosa y con la vista puesta en lo que está pasando en el mundo. Así que estad atentos”, anunció Will Packer, uno de los productores de la gala, que valoró contar con al presencia mediante videoconferencia de Volodímir Zelenski. La gala, que vuelve al Dolby Theatre tras la pandemia, está conducida por las actrices Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.

Jamie Lee Curtis usó un listón como anillo en azul en apoyo de Ucrania para acompañar un vestido azul oscuro creado por la diseñadora y activista por los derechos de los animales Stella McCartney. Nicholas Brittell, nominado por su partitura Don’t Look Up (No mires arriba), y Diane Warren, con un traje de esmoquin verde esmeralda, también usaron cintas azules en las solapas en nombre de los refugiados ucranianos.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press