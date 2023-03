Nuevos apuntes de la sucesión

https://youtu.be/RpxCUJ9kvzc

Un hombre feliz

Debo confesar mi fascinación por Alejandro Moreno Cárdenas. La serie The Last of Us ha puesto de moda al reino Fungi y soy altamente influenciable, así que me lo he imaginado como un candida albicans, un hongo que puede convivir con otros microbios en la piel o adentro de un humano; que desarrolla resistencia a los antifúngicos y que nos acompaña prácticamente toda la existencia.

Una definición aceptable de este hongo es la siguiente: “Patógeno oportunista que se comporta como un organismo comensal al formar parte la microbiota normal de los tractos respiratorio, gastrointestinal y genitourinal, pero una disrupción lo convierten en patógeno.​ Es tan hábil que puede cambiar su forma de levadura a hifas filamentosas”.

Recientemente leía una entrevista a la doctora María Jesús Sevilla, reconocida catedrática de Microbiología, quien explicaba: “Descubrimos un hongo que causa una enfermedad y buscamos inmediatamente una sustancia que nos permita combatirlo; pero en cuanto empezamos a utilizarla sistemáticamente, estamos seleccionando mutantes que escapan a su acción y que por lo tanto sobreviven y proliferan [como ‘Alito’ Moreno], mientras que los sensibles son eliminados. Eso nos obliga a continuar la búsqueda de nuevos antifúngicos, a sabiendas de que es una lucha que no tiene fin”.

También me imagino a Moreno Cárdenas en otras épocas. Como un falso agente –“madrina”, les llaman– al servicio de un agente formal, en alguna de las oficinas de inteligencia o de la policía política del régimen priista; un fanfarrón de pantalones de poliéster apretados y camisa abierta, con una charola falsa y con una cadena de oro brillante que le robó de alguna víctima, en algún momento, entre los años 1940 y 1980. O lo imagino de traje brilloso, cargando el portafolio de algún líder charro de cualquier organización sindical charra del PRI. O como gestor especializado en oficinas públicas, que llena a mano formatos de trámites oficiales con mala caligrafía y peor ortografía, que le saca pesos y centavos a familias ingenuas que buscan regularizar un terreno o aplicar para un crédito. Lo imagino como el que se gana la confianza de toda la oficina, los convence de hacer un viaje y por casualidad queda como el que reúne el dinero, y luego desaparece.

En los tiempos que vivimos, sin embargo, ese personaje es presidente nacional del PRI y es socio, además, del PAN, el PRD y de las élites intelectuales, mediáticas y empresariales. Se necesitan, se comparten estrategias, se plantean objetivos. En los tiempos que vivimos ese tuerto es rey dentro de la oposición. Y no importa que se le corra el rímel o se le vea la raíz del cabello pintado; no importa que se le note el diente de oro de los gañanes y tampoco importa que sea lo que es porque es lo que hay y no hay más, no hay de otros. Ese es su gallo. Lo necesitan, desesperadamente.

En 2023, de hecho, la oposición depende de él, de Alejandro Moreno. Ninguno puede aspirar absolutamente a nada: ni PAN, ni PRD, ni MC, ni las élites intelectuales, mediáticas o empresariales. Edomex y Coahuila son del PRI y todos los demás dependen del resultado de los priistas.

Y si “Alito” fracasa –como es altamente probable que suceda–, fracasan todos con él porque ya son todos una misma cosa. Y si el Tribunal Electoral lo deja hasta finales de este año al frente del PRI, él decidirá gran parte de 2024 y ni quejarse, porque es lo que hay y no hay más, no hay de otros.

Qué personaje más pintoresco y por lo mismo, predecible: si era una mancha en un dedo, si era un puntito en una uña, era obvio que terminaría controlando al organismo huésped. Es habilidad de gente como él. Si era “madrina” o cargaba portafolios o era gestor de trámites no es porque no pudiera hacer más: es porque desde allí hacía más.

En fin. Confieso mi fascinación por Alejandro Moreno. Vean sus fotos: su presidencia ha sido devastadora para el PRI, lo persiguen por un enriquecimiento vulgar (e inexplicable, claro) y él tan feliz. Vean sus fotos, de verdad: es un hombre feliz abrazado a un árbol mientras el huracán se lleva su casa, su auto, todo lo demás.

Algo me dice que no terminará bien su aventura pero su destino, cualquiera que sea, es clave para la oposición hoy y será clave para la sucesión presidencial que se avecina.

Zas, ni cuenta te diste

Todos somos, en menor y mayor grado, pintorescos y predecibles. Pero a algunos se nos pasa la mano. Lo es Alejandro Moreno y lo es, digamos, Javier Lozano; lo es Diego Fernández de Cevallos o Humberto Moreira. Son gente pintoresca y de alguna manera sabes hacia dónde se inclinarán en un momento dado. Hay muchos así. No los hace buenos o malos: los hace destacados. Llaman la atención. Irma Serrano era pintoresca como lo es Elba Esther Gordillo o Xóchitl Gálvez. Son sólo ejemplos.

Hay otras personalidades que llamo “monstruo de Gila”. Ya los he definido antes. Estos son muy tranquilos, tranquilos, y repentinamente abren las fauces y zas, adiós una chiva, un niño, un becerro o una boa, por más larga que sea. El monstruo de Gila es aparentemente lento, pero tiene un resorte en el cuerpo que le facilita las grandes mordidas. Estas personalidades son predecibles una vez que se les descubre, aunque no siempre es fácil descubrirlas. Son los moscamuerta o los mátalacallando. ¡Zas!, ni cuenta te diste y ¡zas!, alguien pierde algo. Allí coloco a Emilio Gamboa Patrón, por ejemplo; o a Manlio Fabio Beltrones o a Ricardo Monreal.

A propósito, alguien me dijo:

–Monreal y Gamboa pactaron las posiciones del Senado poco antes de que se diera la transición.

–¿Cómo?

–Sí, Monreal colocó a todos sus cercanos, de acuerdo con sus intereses, antes de que cualquier Senador de Morena le pidiera cuentas o cuotas.

–¿Cómo?

–Sí, como con el INAI: Ni cuenta te diste y ¡zas!, ya había pactado con el PAN.

Otro monstruo

El informe contiene 103 páginas. Indica que se detectaron tres cuentas de Facebook que atacan a los morenistas Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Layda Sansores y Delfina Gómez.

“La inversión total de los anuncios a las personas arriba mencionadas al día 19 de febrero es de 164 mil 486 pesos en 172 anuncios”, agrega el reporte. Enseguida detalla:

• 72 mil 074 pesos a favor de Adán Augusto

• 75 mil 945 contra Claudia Sheinbaum

• 8 mil 781 en contra de Marcelo Ebrard

• 4 mil 191 contra Ricardo Monreal

• 2 mil 599 contra Delfina Gómez

• 896 pesos contra Layda Sansores.

Los montos son pequeños pero hay que recordar que se trata, según dice el documento, del análisis de gasto de un solo día.

Agrega: “Cincuenta anuncios promocionan o favorecen a Adán Augusto mientras que hay 57 en contra de Claudia Sheinbaum, 25 en contra de Marcelo Ebrard, 13 en contra de Ricardo Monreal, 5 en contra de Layda Sansores y dos en contra de Delfina Gómez”.

“Los perfiles de Facebook llevan el nombre de Hagámoslo Viral, Los Círculos Rojos y Tendiendo Puentes. Se crearon el mismo día (24 de enero de 2019) y comenzaron a pautar anuncios con dos días de diferencia, 5, 7 y 9 de mayo de 2022 respectivamente”, dice el informe.

“Han realizado acciones simultáneas como publicar las mismas notas, memes o cambiar su imagen de perfil el mismo día. Estas páginas también han pautado anuncios contra políticos del PAN y del PRI. Esto supone que las tres páginas están sistematizadas y forman parte de la misma estrategia de golpeteo a Sheinbaum y Ebrard, Monreal, Layda y Delfina y posicionamiento a Adán Augusto”, resume.

En un apartado, el informe detalla la distribución del gasto de 164 mil 486 pesos para ese día. Respeto casi íntegra la redacción de cada módulo.

La campaña A FAVOR de Adán Augusto inició 26 de octubre de 2022 y se basó en el siguiente temario:

50 anuncios

• Apoyo de AMLO a AA.

• Crecimiento en encuestas.

• AA contra Lorenzo Cordova.

• Reunión con Nacho Mier.

La campaña EN CONTRA de Claudia Sheinbaum inició 23 de octubre de 2022 y se basó en el siguiente temario:

57 anuncios

• Problemas Metro CDMX

• Campaña Anticipada

• Reunión Martha Debayle

• CS y Florencia Serranía

La campaña EN CONTRA de Marcelo Ebrard inició 19 de octubre de 2022 y se basó en el siguiente temario:

25 anuncios

• Viaje a Mundial

• Relación con Salinas Pliego

• ME y Pedro Castillo

La campaña EN CONTRA de Ricardo Monreal inició 27 de octubre de 2022 y se basó en el siguiente temario:

13 anuncios

• Conflicto con Layda Sansores

• Se burlan de ser excluido como “corcholata”

La campaña EN CONTRA de Layda Sansores inició 1 de noviembre de 2022 y se basó en el siguiente temario:

5 anuncios

• La llaman “Reyna del Cash”

• Hablan de su conflicto con RM

La campaña EN CONTRA de Delfina Gómez inició 14 de febrero de 2022 y se basó en el siguiente temario:

2 anuncios

• La elección de Edomex peligra

El informe agrega además una cantidad importante anuncios francamente vulgares y de muy mala leche. En algunos aparece un atlético Secretario de Gobernación jugando futbol como un campeón; varios en donde sonríe junto al Presidente López Obrador y otras donde nuestro valiente personaje se lanza contra Lorenzo Córdova.

Y en otros anuncios puede verse, por ejemplo, a un Ricardo Monreal en atuendo de Juan Gabriel; un Marcelo Ebrard gordo y se destaca su gusto –eso dice– por los relojes Rolex. Para atacar a Sheinbaum reproduce cartones horribles que se publican sobre todo en El Financiero y fotos de Alex Lora haciéndolas pasar –todos los visto– como si fuera ella. Hay una foto de la Jefa de Gobierno con arrugas; la campaña pagada dice: “No manches Layla [sic], ya pásale el número de tu cirujano, no seas gacha”.

Y hay incluso ataques contra la esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La campaña negra seguía activa en 2023. Un cálculo ranchero advierte gastos por millones de pesos. ¿De dónde sale el dinero? Creo que por allí anda otro monstruo de Gila suelto.

Alejandro Páez Varela https://www.sinembargo.mx/author/alejandro Periodista, escritor. Es autor de las novelas Corazón de Kaláshnikov (Alfaguara 2014, Planeta 2008), Música para Perros (Alfaguara 2013), El Reino de las Moscas (Alfaguara 2012) y Oriundo Laredo (Alfaguara 2017). También de los libros de relatos No Incluye Baterías (Cal y Arena 2009) y Paracaídas que no abre (2007). Escribió Presidente en Espera (Planeta 2011) y es coautor de otros libros de periodismo como La Guerra por Juárez (Planeta, 2008), Los Suspirantes 2006 (Planeta 2005) Los Suspirantes 2012 (Planeta 2011), Los Amos de México (2007), Los Intocables (2008) y Los Suspirantes 2018 (Planeta 2017). Fue subdirector editorial de El Universal, subdirector de la revista Día Siete y editor en Reforma y El Economista. Actualmente es director general de SinEmbargo.mx @paezvarela