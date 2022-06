Pfizer: Vacunas adaptadas a Ómicron producen una elevada respuesta inmunitaria

Madrid, 27 de junio (Europa Press).- Pfizer y BioNTech han anunciado que sus dos vacunas en investigación contra la variante de la COVID-19 Ómicron BA.1 producen una “elevada respuesta inmunitaria” frente a esta variante.

En concreto, las compañías están investigando dos vacunas adaptadas a Ómicron: una bivalente, que contiene la vacuna original más la adaptación a Ómicron; y otra monovalente, que solo está formada por la vacuna frente a Ómicron.

