Vacuna anticovid de GSK y Sanofi, primera bivalente eficaz contra Ómicron, reportan

Madrid, 24 de junio (Europa Press).- Las compañías GSK y Sanofi han informado este viernes de datos positivos de su ensayo de su vacuna candidata bivalente con adyuvante D614 y Beta (B.1.351), que demuestran eficacia en un ensayo controlado con placebo en un entorno de alta circulación de la variante Ómicron.

