Rojo de la Vega acusa “revictimización” de la FGJ-CdMx por teoría de “autoatentado”

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- La virtual Alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló este sábado al titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), Ulises Lara, por mentir. “Hay abuso de poder y me revictimiza”, dijo ante la versión de la dependencia capitalina sobre el atentado en su contra.

La futura Alcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc La futura Alcaldesa de la Cuauhtémoc –aunque un recuento parcial de los votos se llevará a cabo el lunes– dijo que el atentado en su contra “apunta a que podría tratarse de un ataque cuidadosamente preparado”.

En un mensaje grabado, la virtual Alcaldesa cuestionó si la narración de los hechos por parte de la Fiscalía capitalina es una indagatoria para llegar a la verdad o es una “respuesta a una consigna política”.

“Cuando piensas que las autoridades de este país no pueden ser peores, siempre logran sorprenderme. Sale el encargado de la Fiscalía y me señala y miente, todo para favorecer a su partido o como venganza porque no he podido quedarme callada”, relató.