No debe culparse a todo el Ejército por los 43, sino a autores reales: Adán Augusto

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- A ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en medio de la controversia por las filtraciones del informe sin testar de la Comisión de la Verdad, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no se encubrirá a nadie, pero tampoco comparte las acusaciones hacia todo el Ejército como implicado en la tragedia.

“¿A poco si un Senador saliendo de aquí atropella a un ciudadano y lo mata el responsable va a ser el Senado de la República? No pues va a ser el Senador que haya cometido esa imprudencia al conducir. Desde luego que hay en este momento cuatro elementos del Ejército mexicano, pero no quiere decir, y ahí está el informe que es público, que haya sido una acción concertada del Ejército mexicano”, expuso durante su comparecencia en el Senado con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Adán Augusto asegura que no se debe de culpar al ejército en el caso #Ayotzinapa cuando sólo unos de ellos son los responsables.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes la dimisión de Omar Gómez Trejo, encargado del la investigación desde 2019, por no estar de acuerdo con los procedimientos para determinar quiénes debían ser detenidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) retiró órdenes de captura contra 21 personas, incluidos 16 militares, días después de que estas aprehensiones fueran solicitadas por la unidad de Gómez Trejo y después de que la Comisión de la Verdad ofreciera nuevos indicios de este “crimen de Estado” —como lo calificó esta entidad oficial- que apuntaban a una participación activa del Ejército en las desapariciones.

López Obrador dijo apoyar la medida tomada por la FGR pero garantizó que no se va “a descarrilar la investigación” pese a que el gobierno está recibiendo “muchas presiones de todo tipo y de muchas partes”. No ofreció detalles.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que depende el grupo de expertos internacionales que lleva investigando el caso desde 2015 y que todavía no se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos, mostró su preocupación porque desde agosto la unidad de Gómez Trejo no contaba “con personal policial de investigación” necesario para recabar pruebas, judicializar nuevos cargos y dar seguimiento a los procesados.

En un comunicado divulgado la víspera de conocerse su renuncia, la CIDH pedía que se garantizara su independencia, que se reorientaran los mecanismos para el esclarecimiento del caso y mostraba su preocupación por el desistimiento de las órdenes de captura y por los perjuicios de cambiar a los investigadores en un caso tan complejo.

ACUSAN A ADÁN AUGUSTO DE POLARIZAR

Durante la comparecencia del titular de la política interna del país, el Senador Emilio Álvarez Icaza acusó al tabasqueño de ser una de los responsables del clima de polarización que impregna la vida pública.

La respuesta del titular de Segob fue que no aceptaba esa acusación porque “por formación” no actúa de esa forma.

“Lo que no le acepto ni le aceptaré nunca, no tiene una sola prueba, es que se refiera como el que promueve la política del chantaje y amenaza, por formación no actúo de esa manera”, dijo.