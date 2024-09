La actriz Maggie Smith, conocida por millones por Harry Potter, fallece a los 89 años

LONDRES (AP) — Maggie Smith, la magistral actriz que se robó el protagonismo y ganó un Oscar por The Prime of Miss Jean Brodie en 1969 y ganó nuevos seguidores en el siglo XXI como la condesa viuda de Grantham en Downton Abbey y la profesora Minerva McGonagall en las películas de Harry Potter, murió el viernes. Tenía 89 años.

Los hijos de Smith, Chris Larkin y Toby Stephens, dijeron en un comunicado que Smith murió la madrugada del viernes en un hospital de Londres.

The saddest news: the death of Dame Maggie Smith marks the end of a golden era & a quite extraordinary life. She was a truly great actress, “one of the greats” & simply the best company: wise, witty, waspish, wonderful. One of a kind in every way & consequently irreplaceable. pic.twitter.com/34EOnE4Zgp

— Gyles Brandreth (@GylesB1) September 27, 2024