ENTREVISTA ¬ En AL se ha vuelto delgada la línea entre dinero y crimen: Roncagliolo

Santiago Roncagliolo habló con SinEmbargo sobre su novela El accidente, una historia en donde la sociedad del gran capital colisiona con el mundo capital.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– “En América Latina se ha vuelto muy delgada la línea entre el dinero y el crimen”, comentó en entrevista el escritor peruano Santiago Roncagliolo sobre su última novela El accidente (Seix barral), una historia que transcurre en Lima y en donde el mundo del capital que representa Maritza, y el crimen, de Reinaldo.

“Me interesaba hablar de esto, de qué tan cerca está el glamour del lado oscuro, del delito y también de cómo las mafias se van comiendo a los Estados por gente como Maritza, o sea, que no es mala, ni mafiosa”, declaró Roncagliolo a SinEmbargo.

En esta novela, Maritza quiere proteger a su hija, pero entiende que la policía no será de ayuda y que el Poder Judicial tampoco va a servirle, así que busca en otro lado lo que los servicios que su país debía darle. “Son dos procesos muy latinoamericanos que veo en todos los países a los que voy y que representa esta historia, mis historias ocurren en Lima porque tengo claro cómo hablan los personajes y a dónde van, cómo se visten, pero yo sé que no vivo en Lima y creo que mi Lima ya es como un Macondo, un territorio imaginario que representa más o menos América Latina en un sentido social”.

“Mis monstruos siempre se alimentan de las grietas y las injusticias comunes a toda la región que va desde desde Tierra del Fuego hasta, yo diría que casi hasta Canadá porque Estados Unidos también es un país latinoamericano”, ahondó el escritor peruano que hoy en día reside en España.

A lo largo de El accidente Maritza se irá fascinando con Reinaldo en la medida que siente que es un tipo que ha vivido cosas duras y ha sobrevivido como ella a su mundo lleno de glamour, en donde proliferan los parásitos que presumen las riquezas han hecho sus padres, y a la vez Reinaldo está fascinado con Maritza, porque él cree que si hubiese nacido en otro lugar podría formar parte de esa realidad que le ha sido vedada.

“Para Maritza también es acercarse a ese mundo, es alejarse de su cárcel, me gustaba la idea de ella desde la cárcel, sintiéndose más libre de cómo estaba afuera, al final cada lector tiene que decidir si lo que le ha pasado a lo largo de toda su historia es una caída en desgracia o una liberación, porque hay muchas cosas que ella no podía hacer, hay mucha gente de la que no se podía enamorar, hay muchas actitudes que le estaban vetadas en su vida anterior, más que en esta”, puntualizó.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.