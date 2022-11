FOTOS: Migrantes venezolanos son desalojados de campamento fronterizo en Chihuahua

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- Un campamento improvisado ocupado por migrantes venezolanos que se encontraba instalado junto al Río Bravo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde hace más de un mes, fue desalojado en su totalidad por autoridades de distintos niveles del Gobierno.

Aparentemente, sujetos no identificados habrían atacado con piedras tanto a migrantes como a policías, quienes resultaron heridos.

La trifulca habría dejado un saldo preliminar de dos elementos policiales lesionados y venezolanos detenidos.

De acuerdo con información en medios, más de 300 carpas habrían sido atacadas y dos incendiadas por los mismos migrantes con la intención de nos ser desalojados. Ante el incendio, equipos de bomberos acudieron al lugar.

El desalojo se habría llevado a cabo a raíz de un dictamen de Protección Civil del estado, que expone el riesgo de incendios por las fogatas que los migrantes en dicha zona encienden como una forma de aplacar el frío que, en dicha entidad, ha venido acompañado por nevadas.

Además, las acciones de los elementos antimotines también serían a causa de reportes de hipotermia entre los grupos de venezolanos, por los que se les habría transferido para recibir atención médica adecuada.

Los migrantes no desean irse a esos espacios por miedo a ser retornados a su país de origen, a Venezuela, donde pueden ser tratados como traidores a la patria y encarcelados, así lo indicaron los venezolanos.

Policías municipales fueron atendidos por paramédicos al resultaron con lesiones en el craneo, a parecer causadas por pedradas. Al menos una mujer migrante también resultó herida.

Cerca de 37 migrantes han aceptado irse a un albergue, principalmente mujeres con niños.

El campamento improvisado fue ocupado por migrantes venezolanos, quienes fueron devueltos a consecuencia de lo indicado por Ley de salud pública llamada Título 42 de Estados Unidos.

Además, indicó que se está en conversaciones con terceros países para repatriar a nacionales cuyas devoluciones a sus países de origen no pueden hacerse de forma directa. Uno de estos casos es el de los venezolanos —puesto que Washington no tiene relaciones diplomáticas con Caracas— y para ello se está hablando, entre otros, con México, dijo el Subsecretario.

Mexican authorities used brutal force sunday morning to take down “little Venezuela” camp on banks of Rio Grande between ElPaso and #Juarez . Video via ⁦@luistorreslutor⁩ #venezuela . Follow coverage on ⁦@dallasnews⁩ watch: pic.twitter.com/ffbtmpnvob

— Alfredo Corchado (@ajcorchado) November 27, 2022