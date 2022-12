Número de muertos en EU por ola de frío aumenta a 57; Biden declara emergencia en NY

Madrid, 27 Dic. (EUROPA PRESS).- El último balance de las autoridades estadounidenses eleva a 57 la cifra de víctimas mortales tras la tormenta invernal que azota el país y se espera que la cifra continúe aumentando en los próximos días.

El mayor número de muertes se han notificado en el estado de Nueva York, donde han muerto al menos 27 personas por la ola de frío polar procedente de Canadá. Estas muertes, según la oficina del médico forense, se encuentran directamente relacionadas con el clima.

Algunas de las víctimas habrían muerto por problemas cardíacos al retirar la nueve, otros han sido encontrados en sus vehículos y al menos una persona ha fallecido por envenenamiento con monóxido de carbono.

Otras 18 personas han muerto en Buffalo, según ha actualizado el Alcalde, Byron Brown, en la tarde del lunes, tal y como ha recogido la cadena estadounidense NBC. El resto de muertes se habrían registrado en otros estados del país, como Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee y Wisconsin.

Our State Fire LMTV/UTV teams performed welfare checks of residents in Cheektowaga today, shoveling out blocked furnace vents to safely heat homes. They also helped dig out an @ErieCountyESU box truck to retrieve much needed supplies. @NYGov @ErieCountyNY pic.twitter.com/ORL2AaxYCT

El alcance de la tormenta no tiene precedentes, afectando partes del medio-oeste y este de Estados Unidos desde hace seis días, según indica la cadena CBS. El temporal ha causado cortes de electricidad, cancelación de vuelos y ha convertido en peligrosas las calles y carreteras.

Millones de personas se han refugiado de la helada durante la noche y la madrugada, sin embargo, la tormenta ha atrapado a algunos residentes dentro de sus viviendas por las acumulaciones de nieve. Asimismo, ha dejado sin electricidad a miles de ciudadanos.

La Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha afirmado que es la tormenta “más devastadora” en la Historia de Búfalo, donde han caído cerca de 100 centímetros de nieve. “No puedo exagerar lo peligrosas que siguen siendo las condiciones”, ha precisado Hochul, instando a los vecinos a mantenerse alejados de las carreteras en Navidad.

El Presidente estadounidense, Joe Biden, ha mantenido una conversación telefónica con Hochul para “ofrecerle toda la fuerza del Gobierno federal” en la respuesta a esta “histórica tormenta invernal” y ha encargado a su equipo “responder de inmediato a cualquier petición de ayuda federal de la Gobernadora”.

I spoke with @GovKathyHochul to get an update on the extreme winter weather hitting New York. We stand ready to make sure they have the resources they need to get through this.

My heart is with those who lost loved ones this holiday weekend. You are in my and Jill’s prayers. pic.twitter.com/Lt6eZ1YJR5

