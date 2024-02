Gaza y Save the Children confirman muertes de niños por desnutrición y deshidratación

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS).- El Ministerio de Salud gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha confirmado este martes las primeras muertes de niños por desnutrición y deshidratación en el norte de la Franja de Gaza, lugar al que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNWRA) lleva desde el 23 de enero sin poder enviar alimentos.

En ese sentido, ha pedido a las organizaciones internacionales realizar un examen médico en todos los refugios para vigilar y tratar las diferentes afecciones que sufre la población palestina en el enclave. Asimismo, ha “exigido” a la comunidad internacional poner fin a los “crímenes de genocidio cometidos por la ocupación israelí mediante ataques, hambre y epidemias”.

SAVE THE CHILDREN ASEGURA QUE SE TRATA DE UNA MATANZA MASIVA

Por su parte, la ONG Save the Children ha asegurado que los niños y niñas de la Franja de Gaza han comenzado a morir por las causas ya descritas por las autoridades palestinas, y ha denunciado que Israel sigue imponiendo restricciones a la entrega de ayuda humanitaria, lo que ha reducido la entrada de convoyes al enclave, y a pesar de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenase hace un mes a Israel “tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de los servicios básicos y la ayuda humanitaria que se necesitan urgentemente”.

“Lo que estamos presenciando en Gaza es una matanza masiva de niños y niñas a cámara lenta porque no queda comida y no les llega nada. Están muriendo porque el mundo no les ha protegido, y ahora las familias huyen hacia el próximo objetivo militar de Israel (la ciudad de Rafah, en el sur) para evitar morir de hambre, atrapadas en una trampa mortal”, ha declarado el director de Save the Children para los Territorios Palestinos Ocupados, Jason Lee.