Eugenio Derbez asegura que Will Smith no quiso disculparse con Chris Rock

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- Luego de haber triunfado en los Óscar con CODA, el mexicano Eugenio Derbez compartió su experiencia en la 94 edición de los Premios de la Academia y cómo se vivió el bochornoso incidente de Will Smith con Chris Rock.

“Todo mundo pensó que era parte de la rutina, pero cuando empezó a decir las groserías nos dimos cuenta de que no. Nos resistíamos a creer que era en serio. Luego se para Denzel Washington para tratar de tranquilizarlos y dicen los rumores que le dijeron ‘no puedes hacer esto, no puedes golpear a un colega de tu color, un actor negro, adelante de toda la gente’. Finalmente Will no se disculpó con Chris sólo con la Academia. Sí estuvo fuerte”, compartió Derbez en entrevista con la periodista María Luisa Doria.

Smith abofeteó a Rock durante la citada ceremonia celebrada anoche en Los Ángeles, después de que el cómico gastara una broma a Jada Pinkett Smith, la esposa del flamante ganador del Óscar como actor protagonista.

Mientras presentaba el premio de la academia de Hollywood al Mejor Documental, Rock se dirigió a la mujer de Smith y lanzó la frase: “Jada, te amo, ‘G.I. Jane 2’, no puedo esperar para verla”.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f–king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

— Variety (@Variety) March 28, 2022