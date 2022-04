MSF reitera a Moderna reclamo de compartir “urgentemente” tecnología ARNm

Nueva York, 28 abr (EFE).- La organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) reiteró este miércoles su reclamo a la farmacéutica estadounidense Moderna para que comparta “urgentemente” la tecnología de las vacunas ARNm con fabricantes en los países de ingresos bajos y medios, ya que recibió una importante financiación púbica para desarrollar la vacuna contra la COVID-19.

El reclamo se produce antes de que Moderna celebre el jueves su junta general de accionistas, donde presentará los resultados de ventas de su vacuna, que el pasado enero recibió el apoyo total de la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, en inglés).

Moderna tenía hasta entonces una autorización para uso de emergencia.

⚠@Moderna_tx should transfer mRNA vaccine technology without further delay.

Over 100 manufacturers in low- and middle-income countries could produce vaccines for #COVID, other diseases and future pandemics – but only if the tech is shared. https://t.co/1Wrq3dKr2h

