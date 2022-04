Moderna pide a FDA autorización de su dosis anticovid reducida para menores de 6 años

Por Lauran Neergaard

Los Ángeles, 28 de abril (AP).- Moderna pidió el jueves a los reguladores estadounidenses que autoricen su vacuna de dosis reducida contra la COVID-19 en niños menores de seis años, un proceso esperado que podría abrir las vacunaciones para millones de niños pequeños este verano.

Familias frustradas esperaban con impaciencia una oportunidad para proteger a los niños más pequeños y a todos los que les rodean, conforme la gente abandonaba las mascarillas y otras precauciones de salud pese a las contagiosas variantes del virus que seguían propagándose.

We're announcing that we have submitted a request for #EUA for our #COVID19 vaccine (mRNA-1273) in children 6 months to under 2 years and 2 years to under 6 years of age to the U.S. FDA, and that similar requests are underway with international regulatory authorities. pic.twitter.com/sXF4IuBPYg

— Moderna (@moderna_tx) April 28, 2022