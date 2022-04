Moderna presenta resultados positivos de su vacuna actualizada contra las variantes

Por Lauran Neergaard

Los Ángeles, 19 de abril (AP).- Moderna espera ofrecer para el otoño refuerzos actualizados de su vacuna contra la COVID-19, que combina la vacuna original con protección contra la variante Ómicron. El martes, la empresa reportó de forma preliminar que dicha estrategia podría funcionar.

Antes de que surgiera Ómicron, Moderna estudiaba una vacuna combinada que agregaba protección contra una variante previa llamada beta. El martes, la farmacéutica dijo que las personas que recibieron la combinación de la vacuna para beta produjeron más anticuerpos capaces de luchar contra diversas variantes, incluida Ómicron, que las actuales vacunas de refuerzo regulares.

A 50 µg #booster dose of our first bivalent booster #vaccine candidate, mRNA-1273.211, demonstrated superiority against Beta, Delta and #Omicron variants of concern one month after administration, and superiority continued six months after administration. https://t.co/VuZyMTKOGe pic.twitter.com/KPWNxi3z82

— Moderna (@moderna_tx) April 19, 2022