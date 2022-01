Vacuna de Moderna protege más contra infección y hospitalización que Pfizer: estudio

Madrid, 21 de enero (Europa Press).- Un estudio revela un menor número de infecciones por COVID-19 y un menor riesgo de hospitalización en quienes recibieron la vacuna Moderna en comparación con Pfizer-BioNTech.

La investigación, publicada en la revista científica Journal of the American Medical Association, también ha determinado que los que recibieron la vacuna de Moderna tenían menos probabilidades de ser hospitalizados. El estudio examina las infecciones por SARS-CoV-2, las hospitalizaciones y las tasas de mortalidad cuando la variante Delta era predominante.

La investigación analizó los registros sanitarios electrónicos de más de 637 mil pacientes totalmente vacunados de 63 organizaciones sanitarias de todo Estados Unidos, que abarcaban diversas zonas geográficas, edades, razas y etnias, niveles de ingresos y grupos de seguros.

