Seis países africanos recibirán tecnología para desarrollar vacunas anticovid propias

Por Antonio Broto

Ginebra, 18 feb (EFE).- El mundo dio hoy un importante paso para acabar con el desigual reparto de vacunas que se ha dado en la pandemia, al anunciarse que seis países africanos (Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Túnez, Kenia y Senegal) recibirán la tecnología de ARN mensajero (ARNm) necesaria para producir sus propias dosis.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció los nombres de los seis países beneficiarios de esta iniciativa en el marco de la cumbre Unión Europea (UE)-África que se celebra en Bruselas, y en presencia de los presidentes de esas naciones, además del francés Emmanuel Macron y la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

LIVE: Media briefing on mRNA technology transfer hub "spokes" recipient countries in Africa with @DrTedros. #VaccinEquity https://t.co/HyZalo3Hx7

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 18, 2022