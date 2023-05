VIDEOS: Marcha “en defensa” de la SCJN y simpatizantes de Morena se enfrentan en CdMx

Más de 30 ciudades en todo el país fueron convocadas a replicar la marcha que se realizó en la capital del país.

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- Un contingente “en defensa” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se enfrentó a simpatizantes de Morena que estaban en un plantón frente al edificio judicial.

Videos en redes sociales muestran el instante en que manifestantes en pro de la Suprema Corte irrumpieron los campamentos instalados por simpatizantes de Morena y lo desmantelaron, hecho que derivó en un enfrentamiento verbal.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CdMx) tuvieron que intervenir con el fin de evitar agresiones físicas.

⚠️ Un grupo que defienden a la corrupta #SCJNCorrupta fueron a violentar la pacífica manifestación que se hace en contra de la @SCJN Este es el nivel de odio que esa gente nos tiene al pueblo d 🇲🇽 q votamos por AMLO "Protestar es un derecho, destruir bienes ajenos en un delito" pic.twitter.com/SyIBrEKdgi — ડꪮꪀꪀꪗ  (@SoniTuit) May 28, 2023

Diversas organizaciones civiles opositoras al Gobierno, así como ciudadanía en general, convocaron a llevar a cabo hoy una Marcha Nacional en Defensa de la SCJN, esto luego de semanas en las que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado al máximo tribunal del país por los reveses que ha dado a sus proyectos.

La movilización comenzó a las 10:30 horas de hoy desde el Monumento a la Revolución, donde los contingentes partieron hacia la Plaza de la Constitución. La protesta sería replicad aproximadamente más de 30 ciudades del país replicarían.

A pesar de ello, otros manifestantes acudieron para expresar su apoyo a Alejandra del Moral, candidata de oposición por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democráctica (PRD) por la gubernatura del Estado de México.

En dicha movilización acudieron personalidades de la política como José Ángel Gurria, exsecretario de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León; así como Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

La marcha es un éxito.

Se va a llenar el Zócalo apoyando a la @SCJN#LaLeySíEsLaLey pic.twitter.com/wvAheGHMMD — Antonio Garci Nieto (@Garcimonero) May 28, 2023

¡Norma Piña, no estás sola!

¡Norma Piña, no estás sola!#LaCorteNoSeToca ⚖️ En defensa de: • La Constitución.

• La división de poderes.

• La @SCJN.

• La democracia constitucional. pic.twitter.com/skKIHSxu5X — Francisco Burgoa (@FranciscoBurgoa) May 28, 2023

El Presidente López Obrador manifestó la semana pasada su respaldo a la propuesta de realizar una consulta popular para que la gente decida si las y los ministros deben ser elegidos en las urnas con voto directo, esto luego de que la SCJN diera palo al llamado Plan B, una serie de reformas electorales impulsadas por el Ejecutivo federal. El mandatario ya hasta propuso la pregunta que se le podría hacer a la ciudadanía.

“Ojalá y se lleve a cabo la consulta, que se le pregunte al pueblo. […] Además, es legal. Hasta los mismos ministros de la Corte, de acuerdo con la Ley, son los que tienen que revisar la pregunta y es muy sencillo: ‘¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? Sí o no’”, dijo.

“La Constitución establece en su Artículo 39 que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su Gobierno”, agregó.

Asimismo, el mandatario afirmó que está de acuerdo con la consulta, pues “hay que transparentar la vida pública y lo que tenga que ver con el Poder Judicial”, sin embargo, señaló que podría no poder llevarse a cabo debido a los actuales procesos electorales en Estado de México y Coahuila, donde habrá comicios el siguiente 4 de junio.

“Nada más hay que ver el procedimiento legal porque al parecer, puedo estar equivocado, no se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales”, mencionó.

El pasado 9 de mayo, el Presidente anunció que en septiembre enviaría por lo menos otras tres reformas constitucionales. Una, del Poder Judicial, “para que el pueblo elija a los ministros. […] Es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, magistrados del Tribunal. Que los elija el pueblo”.

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal reiteró que antes de enviar la iniciativa de reforma al Poder Judicial, es necesario conseguir la mayoría calificada en el Congreso; es decir, dos terceras partes, lo que se traduce a 334 integrantes o el 70 por ciento de los votos.

Por lo tanto, destacó que se requiere, en la elección de 2024, alcanzar los 334 legisladores que se necesitan para hacer cambios constitucionales. “Ese es el Plan C. Primero, tener la mayoría calificada en el Congreso. Que cuando se vaya a votar, que se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, el racismo y la corrupción, que se piense, a la hora de votar, no sólo en el Presidente y la Presidenta. Parejo. Porque si se tiene el triunfo en la Presidencia, como ahora, ganamos la Presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tienen, dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial”.