George Russell es descalificado del GP de Bélgica; Lewis Hamilton se lleva el triunfo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS).- El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) fue el ganador final del Gran Premio de Bélgica, decimocuarta prueba del Mundial en el Circuito de Spa-Francorchamps, su segunda victoria de la temporada, después de la descalificación de su compañero, George Russell, por lo que el australiano Oscar Piastri (McLaren) pasa de cerrar el podio al segundo lugar, con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) tercero, mientras los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron sexto y octavo.

Russell cruzó la línea de meta en primer lugar en Spa, por delante de Hamilton y Piastri, separados por poco más de un segundo. El británico, que se estrenó este curso en Austria, celebró volver a lo más alto del podio por segunda vez esta temporada, pero tras la prueba se descubrió que el peso de su monoplaza era un kilo y medio inferior a los 798 kg mínimos permitidos por la FIA, después de sacar la gasolina.

Heartbreaking… We came in 1.5kg underweight and have been disqualified from the race.

We left it all on the track today and I take pride in crossing the line first.

There will be more to come.🏆💙 pic.twitter.com/6RfucAqPyF

— George Russell (@GeorgeRussell63) July 28, 2024