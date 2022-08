VIDEO FUERTE: Policía revela imágenes de detención donde murió hombre desarmado en EU

Por Andrew Selsky

Utah, Estados Unidos, 28 de agosto (AP).– Una persona que llamó al 911 en Salt Lake City dijo que un hombre había entrado en una cervecería en ropa interior, trató de robar cerveza y estaba corriendo por la calle, lo que representaba un peligro para él y para los conductores. La policía trató de detener al hombre. Pronto, Nykon Brandon estaba muerto.

Después que el Departamento de Policía de Salt Lake City publicara el viernes las imágenes de la cámara corporal del encuentro fatal del 14 de agosto y la grabación del 911, los activistas cuestionaron el sábado por qué una persona desarmada terminó muerta y acusaron a la policía de hacer uso de fuerza desproporcionada.

La muerte de Brandon, de 35 años, se produce cuando en Estados Unidos aún se registran innumerables incidentes en que personas desarmadas, muchas de ellas en medio de una crisis de salud mental, pierden la vida a manos de policías. Los activistas han pedido reformas, argumentando que en lugar de policías armados —que suelen intensificar la situación–, una mejor solución sería que respondieran equipos especiales de crisis de salud mental.

WARNING: GRAPHIC ⚠️ New body cam footage in Utah shows an unarmed man suffering a mental crisis being restrained with his face down in the gravel by multiple Salt Lake City police officers who failed to de-escalate. Nykon Brandon passed away less than 45 minutes later. He was 35. pic.twitter.com/qyjUVerrAt

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) August 28, 2022