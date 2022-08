NASA alista su nuevo cohete lunar para misión Artemis; realizará pruebas este lunes

Por Marcia Dunn

Cabo Cañaveral, Florida, 28 de agosto (AP) .— El nuevo cohete lunar de la NASA está listo para un importante vuelo de prueba el lunes, a pesar de que varios relámpagos han impactado en la plataforma de lanzamiento.

El cohete Space Launch System de 98 metros (322 pies) es el más poderoso jamás construido por la NASA. Se dispone a enviar una cápsula vacía a la órbita lunar, medio siglo después del programa Apolo de la NASA, que llevó a 12 astronautas a la Luna.

Los astronautas podrían regresar a la Luna en unos pocos años, si este vuelo de prueba de seis semanas sale bien. Sin embargo, la NASA reconoce que los riesgos son altos y que el vuelo podría interrumpirse.

En lugar de astronautas, se sujetan tres maniquíes de prueba a la cápsula Orion para medir la vibración, la aceleración y la radiación, uno de los mayores peligros para los humanos en el espacio profundo. Tan sólo la cápsula tiene más de mil sensores.

