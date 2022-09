Rusia se alista para anexar regiones ocupadas en Ucrania tras polémico referéndum

Por Jon Gambrell y Adam Schreck

KIEV, Ucrania, 28 de septiembre (AP).— Rusia se preparaba para anexionar formalmente las regiones del este y el sur de Ucrania, donde tiene el control militar luego de unos referendos validaron supuestamente el mandato de Moscú. Pero las consultas fueron ampliamente desacreditadas y no aliviaron la presión occidental sobre el Kremlin por la invasión del país vecino.

Los funcionarios instalados por el Kremlin en esas regiones dijeron el martes en la noche que sus residentes respaldaron por una abrumadora mayoría la incorporación a la Federación Rusa tras una votación de cinco días orquestada por el Kremlin. De acuerdo con las autoridades electorales nombradas por Moscú, el 93 por ciento de las boletas depositadas en la región de Zaporiyia respaldaron la anexión, como el 87 por ciento en la región de Jersón, el 98 por ciento en Luhansk y el 99 por ciento en Donetsk.

Las autoridades prorrusas indicaron el miércoles que pedirán al Presidente Vladímir Putin que las incorpore a Rusia. El desarrollo del proceso administrativo no estuvo claro de inmediato.

Kiev y los países occidentales rechazaron las consultas calificándolas como un simulacro sin fundamento organizado por Moscú en un intento de legitimar la invasión que comenzó el 24 de febrero.

La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, indicó el martes en la noche que Washington propondrá una resolución del Consejo de Seguridad para condenar la “farsa” impulsada por Rusia. Además, pedirá a los estados miembro que no reconozcan ninguna alteración del estatus de Ucrania y exigió la retirada de las tropas rusas del país, dijo en un tuit.

Por su parte, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó las consultas de “ilegales” y dijo que sus resultados eran “falsificados”.

“Esta es otra violación de la soberanía (e) integridad territorial de Ucrania, (en medio de) abusos sistemáticos de los derechos humanos”, tuiteó Borrell.

En Kiev, el Ministerio de Exteriores calificó la votación de “espectáculo propagandístico” y de “nulas y sin valor”.

