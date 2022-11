CRÓNICA | El Presidente encabeza una movilización multitudinaria, pocas veces vista

“Amor con amor se paga”, agradeció el Presidente a cientos de miles de personas que se dieron cita al centro de la Ciudad de México para respaldarlo. La jornada de este domingo fue histórica, al mostrar el gran poder de convocatoria que aún tiene el primer mandatario en una multitudinaria movilización de la izquierda nunca antes vista.

Ciudad de México, 28 de noviembre (Sin embargo).- Andrés Manuel López Obrador volvió a marchar, pero esta vez lo hizo como Presidente en una movilización histórica. Histórica porque quizás sea la última en la que participe antes de su retiro una vez que deje Palacio Nacional el 1 de octubre de 2024, pero también por los mares de gente que acudieron a su llamado. Un millón 200 personas aglomeradas en el Paseo de la Reforma y Zócalo capitalino. Se trata de la mayor marcha de la izquierda de la que se tiene registro.

“¡Es un honor estar con Obrador!”, la consigna que lo ha acompañado durante años no faltó en la marcha de este domingo. Se escuchó desde que el Presidente arribó a la Columna de la Independencia alrededor de las 9 de la mañana y hasta que pisó la Plaza de la Constitución. Un trayecto casi seis horas que el Presidente hizo a pie, pese a la opción que se le dio de tomar un vehículo para llegar a tiempo al Zócalo. López Obrador rechazó esto y caminó rodeado de cientos de miles de personas.

En el último tramo sobre la Avenida Madero el cansancio del Primer Mandatario era evidente. Aún así se le vio sonriente, saludando de izquierda a derecha. Pese a la larga espera, entró al Zócalo poco antes de las 15:00 horas. El escenario le es conocido, no sólo porque despacha desde Palacio Nacional, sino porque cada vez que lo ha requerido, la gente lo ha llenado cuando él lo ha pedido y ayer no fue la excepción.

Pero además de las cientos de miles de personas. López Obrador no hizo el recorrido solo. Junto a él estuvo su hijo Andrés Manuel López Beltrán. Y sus “hermanos” —como les ha llamado— Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, y el Canciller Marcelo Ebrard Causaubon, tres de los principales liderazgos de Morena y los principales aspirantes de ese partido a 2024.

La movilización fue una celebración: con música, botargas de López Obrador, bailarinas, peluches, tamboras, grupos de danza tradicional y batucadas. Todo sirvió para amenizar las más de seis horas que duró la marcha, que vista a la altura semejaba una corriente constante de blanco con guinda.

Tampoco pudieron faltar los mensaje de apoyo a 4T, a Morena, pero sobre todo al Presidente, de quien algunos llevaban como si fueran talismanes fotografías de algún encuentro del pasado que tuvieron con él. Globos, peluches, cartelones y lonas reclamaban la atención. Los asistentes emplearon esto y lo que fuera para manifestar su apoyo, y lo hicieron sobre la principal avenida de la capital mexicana.

“Amor con amor se paga” y “este es el verdadero México”, gritaban a una voz los simpatizantes sobre el Paseo de la Reforma convertido en un río de personas que fluyeron desde poco antes de las ocho de la mañana.

Durante la movilización, tampoco faltaron las lonas y pancartas en apoyo a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, una de las favoritas para abanderar a Morena en las elecciones presidenciales del 2024 y quien acompañó al Presidente gran parte del recorrido.

El contraste se dio con el Senador Ricardo Monreal, quien pese a no haber acudido a marchar no estuvo ausente en los reclamos: “¡Fuera, Monreal!”, gritaban unos, mientras en alguna pancarta se leía: “No mentir, No robar, No Monreal”. El descontento hacia el líder de Morena en la Cámara Alta, no es de extrañar, en fechas recientes ha sido visto más cerca de la oposición que de la llamada Cuarta Transformación.

Pero eso no amargó el festejo. El Presidente lució feliz durante el recorrido pese que a cada rato era imposible acercarse a su destino en el Zócalo. La vanguardia tuvo que sortear al gran cúmulo de personas que querían saludar y ver al Presidente y a sus “presidenciables” que también lucían una sonrisa de oreja a oreja.

López Obrador arribó poco antes de las tres de la tarde al Zócalo Capitalino en donde se detuvo por varios minutos para saludar a los asistentes quienes coreaban al unísono “¡no estás solo, no estás solo!”. Exactamente a las 15:00 horas inició su intervención con una frase de agradecimiento para los asistentes: “Amor con amor se paga”, dijo a la vez que dedicó su discurso a los antecesores del movimiento de izquierda, que “se han adelantado en el camino”.

El primer estruendo de su discurso llegó con un claro y contundente “¡No a la reelección, nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección!”. López Obrador respondió así a los gritos de sus simpatizantes que le han pedido quedar más tiempo en el cargo, pero a la vez, también a la narrativa de la oposición que lo acusa de querer perpetuarse en el poder.

Pero el clímax llegó al final de su mensaje que se extendió por dos horas, cuando el Presidente definió su modelo de Gobierno al que bautizó como “humanismo mexicano”. Incluso trazó los principios políticos, económicos y sociales que postula e inspiran a la Cuarta Transformación: no aceptar el derrotismo, ni tolerar el progreso sin justicia, pero sobre todo anteponer “a los pobres y humillados”.

“No es mal negocio aguantar los cuestionamientos, los insultos, hasta la calumnia”, dijo el Presidente al enumerar sus logros de Gobierno, realizados “desde abajo y con la frente”, lo cual detonó en un “¡No estás sólo!”, que se resonó en la Plaza de la Constitución como ha pasado antes, cuando López Obrador ha decidido llenar la principal plaza del país.

El diferenciarse de los gobiernos anteriores, como lo ha venido haciendo desde que inició su mandato, fue otro de los aspectos centrales de su mensaje: reiteró que “la oligarquía” mexicana ha perdido su lugar y en su lugar habló de un Gobierno democrático cuya prioridad son los pobres, donde la corrupción no se tolera, no hay impunidad, ni privilegios fiscales.

“Que nadie se confunda o se haga el que no sabe, en nuestro Gobierno no hay funcionarios —lo tengo que decir porque nuestros adversarios son muy hipócritas son muy falsarios— pero es muy importante que se sepa, que no hay funcionarios como (Genaro) García Luna (el Secretario de Seguridad de Felipe Calderón preso en Estados Unidos por narcotráfico). No se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice ni encubridora ni ejecutora de masacres”, dijo el Presidente al explicar por qué la Guardia Nacional (GN) ha pasado a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que “se consolide”.

Al hablar de los logros del Gobierno, destacó la atención especial a los pueblos indígenas de México: “no se excluye a nadie y se garantizan los derechos individuales y colectivos, pero se aplica el principio de por el bien de todos, primero los pobres”.

En los estados con mayor pobreza, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ejemplificó, casi todos los hogares son beneficiados con al menos un programa para el Bienestar. De los 35 millones de familias en el país, 30 millones, es decir, el 85 por ciento reciben de manera directa cuando menos una pequeña porción del presupuesto público y el 15 por ciento restante, también se beneficia con condiciones de desarrollo, pagando menos impuestos, así como tarifas más bajas de energéticos y sin padecer de corrupción e influyentísimo.

Precisamente los programas sociales y los apoyos fueron las políticas que los asistentes más destacaron como parte de sus motivos para apoyar a López Obrador.

Alba García Vázquez, una adulta mayor que viajó desde Guerrero hasta la ciudad de México, platicó que ella apoya a la Cuarta Transformación y principalmente a López Obrador porque “ha sido un gobernante que ha apoyado a los adultos mayores”.

En lo mismo coincidió la señora María Elena Zamora quien —junto con su familia— viajó desde Aguascalientes hasta la capital para poder estar presentes. La simpatizante de Morena narró a SinEmbargo que, desde esa entidad —gobernada actualmente por el PAN— hay muchos morenistas quienes salieron en al menos 16 camiones para mostrar su respaldo al Presidente.

En tanto, Sandra Rebeca Gómez fue una de las miles de jóvenes que decidieron salir este domingo. Cuestionada sobre los motivos por los que decidió acudir a la marcha, dijo sin dudar que lo hizo por convicción.

El rubro de trabajo y salarios fue otro de los puntos que López Obrador destacó en su discurso: dijo que el siguiente año se espera un aumento al salario del 20 por ciento gracias a un acuerdo entre el sector obrero, empresarial y el gobierno. “Si se logra un aumento del 20 por ciento, se llegará con un incremento del 100 por ciento en términos reales en todo el territorio nacional”, destacó.

El Jefe del Ejecutivo también subrayó que con nueva Reforma Laboral se ha logrado un gran avance en los derechos laborales, pues se redujeron las comisiones que cobran las Afores, se eliminó la subcontratación, se respetan las elecciones sindicales, y el reparto de utilidades pasó de 100 mil millones de pesos a 200 mil millones de 2020 a 2021.

En materia de empleo dijo que en el IMSS ya están inscritos 21 millones 722 mil 857 trabajadores, una cifra nunca alcanzada, y con un salario promedio histórico de 14 mil 712 pesos mensuales, ya que, a pesar de la pandemia en cuatro años, se han creado 1 millón 264 mil 931 nuevos empleos.

El sector laboral y electricista estuvo presente también en la movilización. El Sindicato Mexicano de Electricistas fue uno de los cientos de contingentes que acudieron al lugar. Con un gran globo en forma de zepelín marcharon manifestando su apoyo al Presidente.

Fidencio Roha Sánchez, dijo que el sindicato respalda a López Obrador porque es un gremio que siempre se ha caracterizado por velar por la democracia y la política a favor del pueblo, y el Presidente ha demostrado dar apoyo no solo a los electricistas sino a toda la clase trabajadora.

El Jefe del Ejecutivo también destacó en su discurso la pandemia de la COVID-19, la cual, dijo se enfrentó con dolor, pero también con eficiencia y con la solidaridad del pueblo. Al respecto, destacó que tan solo en cinco meses se vacunaron a casi todos los adultos mayores en el país, con al menos una dosis. Resumió que a la fecha se han aplicado 228 millones de vacunas y reconoció a los médicos que ayudaron a enfrentar la pandemia.

“Antes de terminar el Gobierno la atención médica será sustancialmente mejor, ese es mi compromiso”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

En el tema social resaltó que 500 mil adultos mayores se benefician con una pensión y para enero del siguiente año el apoyo aumentará en 25 por ciento. Abundó que 2 millones 339 jóvenes se han capacitado para el trabajo como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes cuentan con el seguro social y les pagan salario mínimo superior a los 5 mil pesos y eso ayuda a que no sirvan de semillero para la delincuencia organizada y no sean enganchados.

Otro de los aspectos que también recalcó es que no se ha contratado deuda y recordó que anteriormente los Gobiernos protegían a los ricos diciendo que de arriba salpicaba a los pobres lo que era una mentira, “¡Al carajo con eso!”.

En materia de corrupción, López obrador destacó que acabar con los lujos y el derroche es una fórmula que funciona, además de cobrar impuestos a las grandes empresas, pues señaló que se ha ahorrado 1 billón 899 millones de pesos adicionales en cuatro años.

“Siempre he sostenido que el poder es humildad, y la austeridad no es un asunto administrativo sino de principios, por eso en nuestro gobierno no hay lujos ni derroche”.

No permitir la corrupción en contratos de obras, aseguró, ha permitido ahorrar 574 mil mdp y en cuatro años no se ha comprado ni un sólo auto nuevo para ningún funcionario en el Poder Ejecutivo federal.

“No hay lujos en el Gobierno federal y los servidores públicos —y aprovecho para agradecer a nuestros colaboradores, a todo este equipo (su Gabinete) que me ayuda— actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez”, resaltó.

La cancelación de fideicomisos opacos permitió recuperar 132 mil millones de pesos, afirmó el mandatario, quien también aseguró que cumplió el compromiso de no aumentar los impuestos, las gasolinas, el diésel, gas y energía eléctrica. “¡ Y que esto se oiga bien y se oiga lejos!”, reiteró.

Los subsidios a la gasolina fue otro de los ejes centrales en su discurso, debido a que explicó que gracias a estos se pudo sobrellevar la inflación de 8.4 por ciento y a pesar de ello, la Hacienda Pública recuperó 460 mil millones de pesos.

“A los tecnócratas y neoliberales les da miedo el subsidio por que satanizaron los subsidios, pero a nosotros no, porque nosotros estamos pensando en la economía del pueblo”

El presupuesto público, detalló, aumentó 57 por cierto en términos nominales de 2018 a 2023, y por ello reconoció a los diputados y legisladores por aprobar la Ley de Ingresos.

“Para que no digan (los gobernadores) es que no se entrega presupuesto la federación. No hay ninguna distinción, pertenezcan los gobiernos al partido que sea, porque el presupuesto no es para los partidos, el presupuesto es del pueblo”, dijo.

El AIFA no quedó fuera de su discurso, pues señaló que tiene un promedio de 8 mil pasajeros diarios y es uno de los mejores aeropuertos del mundo, “aunque no lo quieran aceptar”.

En materia energética explicó que las reservas petroleras incrementaron 6 por ciento y se espera que, para el próximo año, México sea autosuficiente deje de comprar gasolinas y diésel en el extranjero.

Además, prometió que al finalizar este sexenio la Comisión Federal de Electricidad (CFE) va a incrementar su capacidad a 10 mil megawatts con la construcción y modernización de 38 obras que ya están en proceso con una inversión de 9 mil 300 millones de pesos, “impulsado la generación de energías limpias con la renovación de equipos”.

El mensaje fue recibido con entusiasmo por las personas congregadas en la plaza del Zócalo Capitalino, quienes ovacionar al mandatario. Entre esos asistentes se encontraba David Álvarez, quien aseguró que su apoyo a López Obrador es porque ha emprendido estrategias de seguridad sin más violencia y porque ha cambiado la democracia del país.

Lady Laura Ruiz Hernández otra de las asistentes, quien viajó desde Coatzacoalcos, Veracruz, para estar presente en lo que llamó la celebración de cuatro años de la Cuarta Transformación y el cambio del país, compartió:

“Apoyamos al Presidente más que nada porque apoyamos las políticas que van en un sentido humanista y social, por el apoyo a la sociedad y a los que menos tienen”, dijo.

Samuel López García, de la Ciudad de México, lleva en su gorra roja un peluche del Presidente López Obrador. El simpatizante dijo que apoya al mandatario por los cambios y su gestión en materia económica y social.

“Él ha administrador bien los recursos del país, es lo mejor que ha hecho el Presidente, y con eso ha impulsado un mejor proyecto de vida para todos”.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.