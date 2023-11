El Papa cancela su viaje a Dubái para ir la Cumbre Climática por recomendación médica

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS).- El Papa Francisco ha cancelado por recomendación médica su viaje a Dubái el próximo viernes para participar en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas (ONU), más conocida como “COP“, que este año celebrará su vigésimo octava reunión en Emiratos Árabes Unidos del 30 de noviembre al 12 de diciembre.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha informado de que, aunque el estado clínico general del Papa con respecto a la gripe y la inflamación de las vías respiratorias ha mejorado, los médicos le han pedido que no realice el viaje previsto a la “COP”.

“El Papa Francisco ha aceptado con gran pesar la petición de los médicos, por lo que el viaje queda cancelado”, ha señalado el comunicado, que además ha aclarado que el pontífice seguirá a disposición de la cumbre en los debates que tendrán lugar en los próximos días, por lo que “se definirán lo antes posible las modalidades por las que esto podrá llevarse a cabo”.

En este sentido, el Papa tenía previsto pronunciar un discurso en la COP28 y mantener también una treintena de reuniones bilaterales en la Expo City de los Emiratos: una veintena con otros tantos jefes de Estado y de Gobierno que están presentes en la COP28, y el resto, con representantes de asociaciones que trabajan en la crisis climática, así como otras personalidades y representantes de conferencias episcopales y comunidades religiosas.

Además, el domingo 3 de diciembre, el Papa iba a asistir a la inauguración del “Faith Pavilion” (Pabellón de las Religiones, en español) en la Expo City, a la que asistirá el Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y el gran jeque de al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, con quien firmó un documento sobre la hermandad entre los pueblos en febrero de 2019 en Abu Dabi.

ERA LA PRIMERA VEZ DE UN PAPA EN UNA COP

