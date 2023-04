Mánager de los Gigantes de la MLB se extravía en CdMx y recibe ayuda de conductor

Por Carlos Rodríguez

Ciudad de México, 29 de abril (AP) — Antes de venir a México para una serie de dos partidos en contra de los Padres de San Diego, el manager de los Gigantes de San Francisco Gabe Kapler dijo que estaba planeando visitar algunos lugares de la capital. Terminó conociendo más de lo que esperaba.

Kapler tomó el Metro desde el hotel del equipo en Polanco, uno de los vecindarios más adinerados de Ciudad de México, hasta el estadio Alfredo Harp Helú el viernes, de cara al juego inaugural de la serie. En algún punto del recorrido de 16 kilómetros, se exravió.

El manager comió tacos y tomó un café alrededor de las 2 de la tarde, luego dijo que recibió indicaciones para llegar al estadio, por medio de su iPad. Planeó bajarse del tren subterráneo después de siete estaciones y caminar desde ahí.

