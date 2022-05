“Es un sueño hecho realidad”: “Checo” Pérez sobre su triunfo en el GP de Mónaco

AS MÉXICO

Pérez habló sobre los problemas que tuvo en la parte final de la carrera, donde le tocó sufrir mucho al tener desgastada sus llantas delanteras, luego de bloquear el neumático izquierdo en el reinicio de la carrera.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 29 de mayo (AS México).- Sergio Pérez es uno de los 36 ganadores del Gran Premio Mónaco. Sí, en la carrera más prestigiosa de la Fórmula 1 sonó el himno nacional de México con un “Checo” que no logró contener las lágrimas. Al término de este resultado histórico, el piloto tapatío describió este hecho como “un sueño hecho realidad” y no olvidó a Pedro Rodríguez, a quien lo homenajeó durante el fin de semana con un casco edición especial.

“Es un sueño hecho realidad. Es un día enorme para mí y para mi país. Es un sueño vuelto realidad, uno desde que empieza sueña ganar aquí, después de la carrera de casa, ésta es la que uno desea ganar” dijo ‘Checo’ Pérez para la transmisión internacional.

Sergio explicó los problemas que tuvo en la parte final de la carrera, donde le tocó sufrir mucho al tener desgastada sus llantas delanteras, luego de bloquear el neumático izquierdo en el reinicio de la carrera. “Me quedo con el haberlo hecho y cómo lo hemos hecho. Nos hemos complicado un poco al final, pero con el graining que tenía se trataba de no cometer errores y mantener a Carlos a raya, que no es fácil.”

Con este triunfo, “Checo” ya tiene tres victorias en la Fórmula 1, lo que lo convierte en el mexicano con más victorias en la máxima categoría del automovilismo. Asimismo, se convirtió en el quinto piloto latino en ganar en las calles del Principado.

