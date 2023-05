Regidora de SLP hace una “fiesta buchona” y la critican en redes; pide disculpas

“Sólo fue una manera lúdica de recrear un estilo de vestimenta y actitudes sociales”, señaló la funcionaria del PVEM en San Luis Potosí.

Por Ruth Salazar y Flor Martínez

San Luis Potos, 29 de mayo (Pulso).- Para el Secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, la fiesta con temática “buchona” organizada por la Regidora de Soledad de Graciano Sánchez, Irma Patricia Cuevas Ovalles, es una forma burlesca de los mexicanos de afrontar las problemáticas que se viven, pero será la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la instancia que determine si merece alguna sanción o llamada de atención.

Lo anterior, luego de que este fin de semana la regidora organizara una fiesta para festejar el cumpleaños de su hijo, con armas de juguete, billetes falsos y apología del crimen organizado.

“La verdad es que no comparto, no es algo que estile; sin embargo, es una forma burlesca de afrontar lo que pasa, es parte de la cultura de los mexicanos, como la música sátira, esta forma burlesca que se hace a los llamados buchones y, claro hay que ver que explicación de la regidora”, consideró.

Puntualizó que aunque no está de acuerdo con las fiestas de este tipo, no considera que sea algo extremo, pero no es correcto, “es parte de la cultura del mexicano, es la forma en que nos burlamos de los problemas”, insistió.

Agregó que, la dirigencia estatal del PVEM encabezada por el diputado Eloy Franklin Sarabia, es quien determinará si la regidora que pertenece a dicho partido merece una sanción o que se le realice un llamado para evitar este tipo de conductas en el futuro.

REGIDORA SE DISCULPA POR FIESTA “BUCHONA”

Irma Patricia Cuevas Ovalle, Regidora en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, lamentó que la fiesta realizada el pasado fin de semana, haya sido objeto de malas interpretaciones.

Indicó que la fiesta que se celebró fue con la finalidad de pasar un momento de alegría con su familia y amigos, y negó que la temática del festejo en honor a su hijo hiciera referencia o apología al crimen organizado.

“Reconozco que fue un error de mi parte el haber hecho públicas las fotografías de este evento, por lo tanto hago patente mis disculpas con la convicción de que actuamos de buena fe”.

Reiteró que el festejo se llevó a cabo sin afectar a nadie, ni con la intención de ensalzar conductas o modos de vida que se puedan considerar contrarios al marco legal.

“Sólo fue una manera lúdica de recrear un estilo de vestimenta y actitudes sociales que se expresan en la cultura mexicana en una fiesta familiar y que deben quedarse en ese ámbito”, puntualizó.

