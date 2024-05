López Obrador critica impugnación del Fondo de Pensiones; ve a SCJN capaz de anularlo

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó este miércoles a la acción de inconstitucionalidad que presentó la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Desde Palacio Nacional, el Presidente señaló que no hay ninguna razón para quejarse u oponerse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya que, aseguró, “es en beneficio de los trabajadores”.

“La sorpresa fue que ayer van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el Fondo de Pensiones, o sea, yo no sé de veras. No los entiendo”, dijo.

“No hay ninguna razón, no argumentan. Es oponerse por oponerse. Entonces afortunadamente tenemos toda la información”, agregó.

Asimismo, el mandatario fue cuestionado sobre si la SCJN podría “tumbar” la reforma al sistema de pensiones, a lo que respondió que “son capaces de todo”; sin embargo, espera que sí pase.

“Son capaces de todo. O sea, yo tengo muy mala experiencia. Es que no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo. Están al servicio de las minorías, son parte de la asociación delictuosa que dominaba México. Qué tal que yo me equivoco. Y me van a dar mi ‘tenga para que aprenda’. Me gustaría”, declaró.