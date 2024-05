El Gabinete de Seguridad revisa estrategia para elección; AMLO votará “muy temprano”

El mandatario compartió que irá a votar el domingo 2 de junio “lo más temprano que se pueda”, y que llegará antes de las 8:00 horas a hacer fila.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que el Gabinete de Seguridad revisa su estrategia para que haya elecciones libres y limpias el próximo 2 de junio; y compartió que irá temprano el domingo a emitir su voto.

A través de su conferencia de prensa diaria, el Presidente señaló que el Gabinete afina los detalles para que el domingo la ciudadanía pueda votar con seguridad y tranquilidad de manera libre.

“Ahora estamos revisando lo que se tiene que garantizar para estos días, sobre todo el domingo: que la gente pueda ir a votar con tranquilidad, con seguridad, que de manera libre, sin miedos, sin temores, todos participemos; y en elecciones limpias, libres, se decida sobre el destino de nuestro país. ¿Quiénes queremos que gobiernen México? ¿Con qué proyecto? Esto ya está bastante claro. Entonces por eso hoy nos tardamos, pero pues ya estamos aquí”.

Asimismo, López Obrador comentó que no hará su conferencia diaria mañana ni el viernes, lo cual coincide con la veda electoral, y adelantó que irá a un homenaje de la Secretaría de Marina (Semar) el sábado en las Islas Marías.

“La más específica: no vamos a tener ‘mañanera’ ni mañana ni pasado. Hoy sí. Tengo que ir a un homenaje a las Islas Marías por el Día de la Marina, pero hoy voy a estar aquí y lo de las Islas Marías es el sábado. Vamos a estar pendientes. Ese sábado vamos a regresar para estar aquí”, dijo.

Finalmente, el mandatario compartió que irá a votar temprano el domingo 2 de junio. “Lo más temprano que se pueda. Desde luego tardan en instalar siempre las casillas, pero voy a procurar estar desde un poco antes de las 8:00 [horas]. Me formo para esperar y votar muy temprano”.

¿CÓMO VOTAR EL 2 DE JUNIO?

En esta elección que se llevará a cabo el domingo 2 de junio, donde se elegirán más de 20 mil cargos, el Instituto Nacional Electoral (INE) permitirá distintas formas para marcar la boleta sin anular el voto.

Para quienes planean ejercer su derecho al voto este 2 de junio, estas son las opciones válidas que permite el INE:

–En caso de que quieras votar sólo por un partido político para la elección de Presidente, debes marcar el recuadro donde aparece su emblema.

–Si quieres votar por la coalición, puedes marcar dos o más recuadros de los partidos políticos coaligados, lo único que debes fijarte es que tengan el mismo nombre de la candidata o el candidato.

–Otra opción que ofrece el INE para votar es por una candidatura no registrada. En este caso se escribe el nombre con uno o dos apellidos en el espacio correspondiente a los candidatos no registrados.

–Para la elección de diputados federales también puedes votar por una candidatura independiente, pero esta opción sólo estará disponible en los estados de Michoacán y Chiapas, ya que en estos estados sí hubo candidatos independientes que se registraron.

¿EN QUÉ CASOS SE ANULA EL VOTO?

De acuerdo con el INE, el voto es nulo si presenta las siguientes características:

–Cuando se deja la boleta sin marcar ningún recuadro.

–Cuando se marca toda la boleta sin especificar el partido que elegiste.

–Si se marcan dos o más recuadros de partidos que no forman parte de la misma coalición, por eso es importante revisar con atención que el nombre de la candidata o el candidato aparezca en todos los recuadros que marcaste.

–Votar por Andrés Manuel López Obrador. En los últimos días han circulado mensajes en redes sugiriendo que se ponga su nombre en el espacio reservado en la boleta para los Candidatos No Registrados. Sin embargo, él es el actual Presidente de México y no es posible porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la reelección del Ejecutivo federal. Por lo tanto, las boletas en las que algunos ciudadanos pudieran escribir el nombre de López Obrador serían nulas de origen y se perderían esos votos.

El próximo 2 de junio serán las elecciones más grandes del país, ya que se elegirá la Presidencia, 500 diputados y 128 senadores, y 20 mil 79 cargos locales. Para este proceso, el Instituto Nacional Electoral (INE) fijó un tope de gasto de 10 mil 444 millones de pesos.

¿QUÉ MARCAS SON VÁLIDAS EN LA BOLETA?

La marca más utilizada en la boleta electoral es el tache, pero el INE también permite que pongas otras marcas en el recuadro del partido por el que vas a votar. Por ejemplo, puedes poner una palomita, una cruz, un círculo o poner leyendas como SÍ dentro del recuadro del partido o candidato por el que vas a votar.

¿SE PUEDE VOTAR CON PLUMA?

El marcador-crayón que proporciona el INE es cien por ciento seguro y su tinta no se puede borrar porque está elaborada a base de pigmentos, aglomerantes y ceras, lo que le permite que la marca se fije de manera correcta en la boleta. No obstante, si desconfías del crayón que proporciona el INE, el organismo también permite que lleves tu propia pluma o marcador para llenar la boleta, lo único que no es válido es votar con lápiz.

–Con información de Guadalupe Fuentes