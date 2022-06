Dos fármacos psiquiátricos de uso común mejoran síntomas del Alzheimer: estudio

Madrid, 29 de junio (Europa Press).- Dos fármacos psiquiátricos de uso común muestran indicios de que mejoran los síntomas de la enfermedad de Alzheimer (EA), incluido el aumento de la cognición, según un estudio de investigadores del Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado (Estados Unidos).

Los fármacos, el antidepresivo imipramina y el antipsicótico olanzapina, ya están aprobados. Y como la depresión y la psicosis son comunes en los enfermos de Alzheimer, muchos pacientes toman otros medicamentos para estos problemas, lo que proporciona una amplia población de control para que los científicos evalúen los efectos.

El equipo de investigación buscaba fármacos que bloquearan el efecto de la proteína apolipoproteína E4 o APOE4, codificada por una variante genética que, cuando se hereda, confiere el mayor riesgo de desarrollar Alzheimer de inicio tardío.

If you knew you had Alzheimer's in your family history, or if you knew you had a APOE-4 allele, would you want to start taking imipramine for prevention? [https://t.co/Q69Fh7WODt] More importantly, would you doctor have any idea how to respond if you asked? 6/

