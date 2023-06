Corrupción en Segalmex: irregularidades de 9,500 mdp, 100 denuncias, 19 procesados...

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- El Gobierno federal presentó la mañana de este jueves un informe sobre el caso de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual acumula irregularidades presupuestarias que ascienden a nueve mil 500 millones de pesos, 100 denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) contra 87 personas, la obtención de 49 órdenes de aprehensión, 26 personas detenidas y 19 vinculadas a proceso por la comisión de diversos delitos.

Desde Palacio Nacional, argumentó que la finalidad del reporte es aclarar lo ocurrido en el organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), cuyo objetivo es buscar la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos (maíz, trigo, arroz, frijol) y leche, así como fomentar el desarrollo económico y social del país.

“No queremos que quede ninguna mancha porque este Gobierno no permite, no tolera ni la corrupción, ni la impunidad. Somos distintos. No pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido la corrupción. No queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente. Nos dolió mucho este fraude”, aseguró el mandatario.