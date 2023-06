Exlíder de autodefensas en Michoacán muere durante ataque. En 2014 mataron a su hijo

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- El exdirigente del grupo de autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora Chávez, fue asesinado este jueves en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, en La Ruana.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó esta tarde la movilización de elementos de su dependencia al municipio de Buenavista, luego de que recibiera el reporte de la agresión contra Hipólito Mora y sus escoltas.

Anteriormente, Guillermo Valencia, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, dio a conocer en su cuenta de Twitter el asesinato de Mora.

En dicha publicación, aseguró que los atacantes prendieron fuego a su camioneta blindada y lo asesinaron junto con sus escoltas.

Videos en redes sociales muestran la camioneta envuelta en llamas y sacando una gran cantidad de humo; así como camionetas con impactos de bala.

Medios locales reportaron que Hipólito Mora se dirigía a su casa después de haber estado en Morelia, cuando fue agredido por los atacantes, quienes presuntamente empelaron armas largas contra su camioneta y sus escoltas.

Hipólito Mora Chávez nació el 26 de julio de 1955. Fue empresario y agricultor hasta que fundó las Autodefensas el 24 de febrero de 2013.

Él mismo contó que decidió levantarse en armas junto con más civiles debido al abuso de criminales, en específico el cártel de Los Caballeros Templarios.

También entró a la política: en marzo de 2015, el partido Movimiento Ciudadano (MC) anunció su candidatura a Diputado federal por el distrito XII de Michoacán, sin embargo, no resultó electo.

Mientras que el 9 de diciembre de 2020 se anunció su candidatura al Gobierno de Michoacán por el Partido Encuentro Solidario (PES). En las elecciones realizadas el 6 de junio de 2021, Mora Chávez obtuvo el 3.13 por ciento de la votación. Luego de esto dejó la participación política desde los partidos.

En marzo de este año, Hipólito Mora había denunciado un ataque armado por parte de supuestos sicarios en su contra.

#HijosDeMx en La Ruana, Michoacán se reporta un ataque contra el ex líder de las autodefensas Hipólito Mora

Además, el líder indicó que “me hirieron un escolta y una empleada de la refaccionaria resultó herida”.

Cuatro meses atrás, en noviembre de 2022, denunció otro ataque en el que hubo un saldo de dos muertos.

El excandidato a Gobernador de Michoacán, quien en aquella ocasión resultó ileso, acusó en sus redes sociales la agresión que sufrió por parte de un grupo de sicarios.

“Amigas y amigos, en este momento me llegaron unos sicarios a mi huerta a atacarme y están dos muertos dentro de mi huerta, eso pasa cuando se lucha de verdad [sic]”, publicó.

Difunden supuesto vídeo del ataque armado en el que murió Hipólito Mora, ex líder de autodefensas en La Ruana, Michoacán.

El atentado a balazos ocurrió en la localidad de Buenavista Tomatlán, al interior de una huerta de limón propiedad de Hipólito Mora.

De acuerdo con la información preliminar de las fuentes policiales, ambas personas murieron durante la agresión, aunque todavía no han sido identificadas.

Hipólito es empresario del limón. Nació y creció en La Ruana, Michoacán. Junto con el doctor José Manuel Mireles Valverde, el 24 de febrero de 2013, anunció que se levantaba en armas contra el cártel de Los Caballeros Templarios.

El 16 de diciembre de 2014, Hipólito Mora perdió a un hijo. Ese día se dio un enfrentamiento en la Ruana con el grupo de un líder conocido como “El Americano”. Murieron 11. En 2015 recibió la medalla al Mérito Ciudadano por sus acciones en contra los criminales.

Michoacán, de acuerdo con la definición náhuatl con la que fue bautizado, es la maravillosa tierra en la que abunda el pescado. Pero la realidad de este antiguo señorío purépecha es que ha sido pasto de narcotraficantes y criminales durante demasiados años.

Sus 270 kilómetros de costa son ideales para traficar cocaína con Sudamérica, sus tierras son muy fértiles, perfectas para cultivar mariguana. Sus bosques ocultan muchos laboratorios de cristal y son ideales para guerrear y esconder cadáveres.

Michoacán es uno de los estados más pobres, pero también el mayor productor de marihuana y metanfetaminas del país. Y ello le convierte en uno de los más violentos. En 2013, casi mil personas fueron asesinadas.

El 24 de febrero de 2013, Hipólito Mora se levantó en armas junto a una veintena de habitantes de La Ruana a los que siguieron civiles del vecino pueblo de Tepalcatepec. Declararon la guerra al cártel de los Caballeros Templarios, comandado por Enrique Plancarte, “El Kikín”; Servando Beltrán, “La Tuta”; y Nazario Moreno, “El Chayo”.

Este grupo de narcotraficantes fanáticos predica, en pleno siglo XXI, el conservadurismo sectario y religioso y como la mayoría de los cárteles actuales extorsionan a la gente y practican sangrientas torturas que aterrorizan a la población.

En julio de 2019, luego de años de haber depuesto las armas, Mora Chávez volvió a movilizarse junto con sus cercanos en La Ruana.

En entrevista con SinEmbargo advirtió que los grupos civiles armados revivirían y no se dejarían desarmar porque las autoridades incumplían su obligación de darle seguridad a los habitantes de esa zona de la Tierra Caliente en Michoacán.

Mora, cuyo hijo fue asesinado en 2014, criticó que los gobiernos sólo están pensando en campañas y niegan la violencia que se vive en México. “La gente que está en el Gobierno lo niega, siempre está diciendo que va mejor todo, pero no”, afirmó en la charla sostenida con este diario digital el 15 de julio de 2019.

El también fundador de las autodefensas en Michoacán denunció además que las autoridades ya estaban trabajando de nueva cuenta con los cárteles de la droga, a quienes dejaban circular libremente por todo el país y no los detienen.

“Si uno ve que el Gobierno no está haciendo su trabajo, si uno ve que en gran parte del país hay asesinatos, extorsiones, secuestros y que los delincuentes pueden pasearse libremente, pues entonces yo me pregunto: ¿por qué la gente que nos dedicamos a trabajar honestamente, como es mi caso que tengo una pequeña huerta de limón, no podemos traer un arma para defendernos?”, dijo Hipólito Mora.