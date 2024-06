General Zúñiga, quien lideró intento de golpe en Bolivia, insiste en su inocencia

Por Carlos Valdez

La Paz, Bolivia, 29 de junio (AP) — El general Juan José Zúñiga, el exjefe militar que lideró esta semana un fallido intento de golpe de Estado en Bolivia, dijo que “en algún momento se sabrá la verdad” sobre esos hechos cuando era trasladado el sábado a un penal de alta seguridad en las afueras de La Paz.

“El resto son inocentes, hay inocentes”, alcanzó a decir Zúñiga a la prensa en una aparente referencia a los otros 21 detenidos, mientras era introducido a un vehículo en medio de un fuerte dispositivo policial. El excomandante del ejército estaba esposado y resguardado por dos agentes de la policía.

El penal de máxima seguridad de Chonchocoro, a donde fue llevado Zúñiga, está situado a unos 50 minutos por carretera de La Paz en la vecina ciudad de El Alto. Allí también está detenido preventivamente desde hace un año y medio el gobernador de Santa Cruz y líder opositor Luis Fernando Camacho por la crisis política de 2019 que precipitó la renuncia del entonces Presidente Evo Morales.

Zúñiga es investigado por el alzamiento armado y terrorismo junto al excomandante de la Armada, vicelmirante Juan Arnez, y el excomandante de una brigada mecanizada del ejército, el coronel Edison Irahola. Estos dos últimos tambien fueron traslados al mismo penal esposados y escoltados por policías.

Otros 14 de los 21 detenidos comparecían el sábado ante un Juez de medidas cautelares, quien podría también ordenar prisión preventiva para ellos mientras son investigados. La audiencia se realizaba de modo virtual por razones de seguridad. Todos son procesos por alzamiento armado y terrorismo.

El abogado Alexis Fuentes, defensor de uno de los detenidos, cuestionó la decisión de la fiscalía de procesar por el mismo delito a todos los detenidos. “Eso no tiene lógica, no hay individualización de los delitos de cada uno de los procesados”, se quejó.

En las afueras de la policía, medio centenar de seguidores del Presidente Luis Arce gritaban “¡Cárcel para Zúñiga!”. Muy cerca de la zona estaban los familiares de los 21 detenidos por la asonada militar entre ellos la esposa de Zúñiga, Graciela Arancibia.

“Estamos siendo acosadas, hostigadas y eso es injusto. Soy madre de un niño de seis años y pido respeto”, dijo la mujer a la panresa entre sollozos.

El Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, supervisó el traslado de Zúñiga.

In a press conference, Bolivian authorities announce the arrest of former army commander Juan José Zúñiga, who they say led an attempted coup d’état today, and former commander of the Bolivian Navy, Juan Arnéz Salvador. pic.twitter.com/uEu15ZjQWN

— Kawsachun News (@KawsachunNews) June 27, 2024