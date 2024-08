Ricardo Anaya dice que sí se necesita una Reforma Judicial pero no apoya la de Morena

Anaya dejó el país desde agosto de 2021 para residir en Estados Unidos en medio de las investigaciones por el caso Odebrecht. Este jueves, el Senador plurinominal electo aseguró que sus derechos políticos están a salvo y no tiene ningún problema legal.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en 2018 y próximo Senador plurinominal, reconoció que el Poder Judicial en México es corrupto y necesita reformarse, pero descartó que la iniciativa impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador pueda ser una “medicina” efectiva que resuelva los problemas de fondo de la impartición de justicia en el país.

“Se necesita una reforma judicial. Yo no coincido con quienes quieren mantener el statu quo, que no cambie nada. Yo mismo les puedo decir: sí hay jueces de consigna. Yo tuve que estar fuera del país porque tenía clarísimo que en un asunto que no tenía ni pies ni cabeza. Se lo iban a turnar a un Juez de consigna y un Juez de consigna te deja dos años ‘en el bote’ en lo que averiguan”, expresó ante medios de comunicación.

Asimismo, al llegar a su tomar protesta como Senador, el panista expresó su escepticismo ante la reforma del Presidente. “La medicina que está proponiendo Morena no va a curar esta enfermedad. Por el contrario, creo que la reforma, en los términos en los que la están proponiendo, va a agravar el problema”, añadió.

En su llegada Ricardo Anaya al Senado como plurinominal del PAN se lanza contra la #ReformaAlPoderJudicial. Acusa que MORENA tendrá el “monopolio” de elegir a quienes sean las y los candidatos a juzgadores. No tiene vergüenza el corruptazo este.

pic.twitter.com/w58z1KrMkJ — Dany Santoyo (@danysantoyo_) August 29, 2024

Anaya dejó el país desde agosto de 2021 para residir en Estados Unidos en medio de las investigaciones por el caso Odebrecht. Fue a finales del año pasado cuando se dio a conocer que Anaya aspiraba llegar al Senado por medio del principio de representación proporcional, es decir, que no sería votado directamente.

Por dicho motivo, Morena impugnó su candidatura, pero el pasado 17 de abril el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que no encontró una orden de detención vigente contra el panista. No obstante, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que el exaspirante presidencial no cumplía con la residencia de seis meses en el país que se requiere para ocupar el cargo, por lo que todavía existía la posibilidad de impugnar su cargo.

Este jueves, Anaya aseguró que el TEPJF ya ratificó que no cuenta con órdenes de aprehensión. “No temo ninguna persecución. La Sala Superior ha resuelto con absoluta claridad que, contrario a los que se ha especulado, no tengo una orden de aprehensión y, por tanto, mis derechos políticos están a salvo. Aquí estoy, yo no llegué con un amparo. Entré como un ciudadano común y corriente. Si tuviera un problema legal no estaría aquí”, sostuvo el legislador electo.

La reforma del Presidente estimaría que en 2025 serían electos, por voto popular, 34 cargos del Poder Judicial de la Federación: cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina, 10 magistrados y 10 jueces, y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La ciudadanía que desee tener la posibilidad de ser electa para alguno de los cargos podrá inscribirse en el proceso. Habrá un comité evaluador de cada Poder del Estado para filtrar los mejores perfiles y, posteriormente, habrá una insaculación en la que saldrán tres candidatos para ministros y dos para magistrados.

El Instituto Nacional Electoral (INE) será el responsable de organizar, supervisar y de fiscalizar la elección. Serán electos los perfiles que obtengan más número de votos, alternando la asignación entre hombres y mujeres para garantizar la paridad de género.