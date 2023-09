GALILEO | PARTE 1: Julieta Fierro desmiente mitos sobre vida extraterrestre y ovnis

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– Luego de las audiencias públicas en el Congreso de Estados Unidos sobre el fenómeno OVNI (Objetos Voladores No Identificados) y del evento encabezado por el ufólogo Jaime Maussan en la Cámara de Diputados de México, Galileo, el programa de ciencia de EstudioB en YouTube, conversó con la doctora Julieta Fierro, una de las principales astrónomas y divulgadoras del país, para hablar sobre el tema, lejos de los sensacionalismos y fake news que poblaron las redes ante estos temas.

“Maussan no sabe ciencia, se delató con este ‘hallazgo’”, señaló Julieta Fiero en el tercer programa de Galileo. “Siempre me dice que los extraterrestres no se me aparecen a mí porque no creo. Es una persona que vive del sensacionalismo. Siempre inventa cosas nuevas y tiene recursos, y además tiene seguidores”, añadió.