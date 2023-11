Cada día 3 cuerpos van a fosas comunes: informe; 5 alcaldías concentran desaparecidos

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).– En la capital del país, cada día llegan los restos de tres personas a fosas comunes debido a la falta de un sistema que permita a las autoridades capitalinas cruzar información y notificar a sus familiares de su fallecimiento o ante las dificultades para ser identificados, una problemática que se da en un contexto de más de seis mil personas desaparecidas en la entidad, advirtió el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México.

En la presentación de su Informe de Actividades para el periodo de diciembre 2020 a noviembre de 2023, el órgano ciudadano denunció que el Módulo de Fosas Comunes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tiene un registro de 18 mil 062 cuerpos o restos que fueron depositados en fosas comunes durante el periodo de 1956 a 2022 en la Ciudad de México, mientras que entre 2019 y 2022, en promedio, 888 personas fueron inhumadas cada año en fosas comunes del Panteón de Dolores.

“Esto es una realidad inaceptable, se fueron ahí porque nadie hizo el esfuerzo suficiente de localizar a sus familias e impedir que fueran a esa fosa común, y los mandan ahí a veces incluso como identificados, a veces no identificados”, advirtió la Consejera Elena Azaola.

El Consejo Ciudadano ante el Sistema de Búsqueda de Personas de la CdMx tiene como objetivos proponer acciones para que se aceleren o profundicen las acciones en materia de búsqueda de personas, revisar si existen irregularidades en la actuación de las autoridades, emitir recomendaciones, entre otros.

Por su parte, la Consejera Valentina Peralta recalcó que llama la atención que hay más de 18 mil personas sin identificar o reclamar en fosas comunes de la capital del país, aún cuando la cifra oficial de personas desaparecidas en la entidad es de 6 mil 725.

“No todas las personas que están en las fosas del Panteón de Dolores pasaron necesariamente por el Incifo (Instituto de Ciencias Forenses), y por eso ese número es mayor”, añadió. “Esto nos impide tener una certeza en los números, como generalmente en todo lo relacionado con la desaparición; no sólo porque surgen de distintas fuentes y métricas, sino porque no se actualizan y porque se están moviendo, este es un terreno pantanoso”.

Con base en la información brindada por distintas autoridades, el Consejo Ciudadano calculó que más de 18 mil personas se encuentran en fosas comunes de la Ciudad de México, y remarcó que se necesitan rescatar a todas y cada una de ellas.

En este sentido, hizo énfasis en que la falta de coordinación entre dependencias e instituciones como fiscalías y comisiones de búsqueda, tanto locales como a nivel nacional, también obstaculiza que personas en fosas comunes puedan ser identificadas y entregadas a sus familiares, por lo cual urgió a las autoridades a realizar un registro común en toda la República que permita cruzar información.

“Algunos de los problemas más brutales que identificamos y que están impidiendo que se pueda encontrar a las personas es el hecho de que falta un registro único de personas desaparecidas”, agregó Azaola.

CINCO ALCALDÍAS LIDERAN TASA DE DESAPARICIÓN

Aunque en números netos, las alcaldías con mayor cifra de personas desaparecidas son Iztapalapa, Gustavo A. Madero y, en tercer lugar, Cuauhtémoc; el Consejo Ciudadano explicó que las demarcaciones con las tasas de desaparición más altas por número de habitantes realmente son: Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Tláhuac.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la CNB, al 29 de noviembre en la Alcaldía Iztapalapa se habían registrado mil 084 personas en esta calidad, seguido por Gustavo A. Madero con 886, Cuauhtémoc con 858, Venustiano Carranza con 457, Álvaro Obregón con 429, Coyoacán con 378, Tlalpan con 335, Azcapotzalco con 334, Miguel Hidalgo con 316, Iztacalco con 239, Xochimilco con 229, Benito Juárez con 223, Tláhuac con 172, Cuajimalpa de Morelos con 93, Magdalena Contreras con 84 y Milpa Alta con 63; así como 581 registros cuya demarcación de desaparición se desconoce o no tenía una alcaldía de referencia.

“La Ciudad de México es una ciudad donde es relativamente joven la normativa que se ha implementado, la Ley de Búsqueda es del año 2019, y fue cuando se creó y se constituyó la Comisión de Búsqueda”, expuso la Consejera Natalia Pérez. “En este sentido, pudimos observar como desde el 2020 que se empezó a formalizar ya el registro en la Ciudad de México, empezamos con un registro de 800 personas, pero al día de hoy tenemos un registro de aproximadamente 6 mil 725 personas. Es decir, el incremento en el registro es muy alto”.

La especialista señaló que esto podría ser “natural” ya que apenas empezó a integrarse el registro oficial, pero reclamó que a lo largo de los tres años se han dado variaciones en el registro que han llamado la atención debido a la falta de una explicación a las diferencias en cifras. Una posible justificación a los cambios en el registro, indicó, es el censo ordenado desde el Gobierno federal, que ha sido cuestionado por especialistas y colectivos de familias buscadoras por la falta de transparencia en su metodología.

La Consejera exigió a las autoridades capitalinas que haya un registro abierto de consulta pública, con la debida protección de datos personales, para que se pueda verificar continuamente la información brindada y tener mayor transparencia en materia de desaparición de personas en la Ciudad de México.

“Hacemos el llamado para pedir una rendición de cuentas de las autoridades”, sumó Pérez. “Nunca se nos dio una explicación [como Consejo Ciudadano]”.

FAMILIAS DENUNCIAN FALTA DE ATENCIÓN DE LA COMISIÓN

Durante la presentación del informe, la Consejera Patricia Manzanares –quien se presentó como familiar de una persona desaparecida– indicó que desde los colectivos y los familiares hay una falta de confianza y una resistencia a aceptar al actual Comisionado de Búsqueda, Enrique Camargo Suárez, debido a los malos tratos y omisiones que han vivido al presentar denuncias ante la institución.

“[Esto es debido a] los malos tratos que reciben las familias de la Ciudad de México en cuanto a la atención del Comisionado, (…) Ni siquiera tiene un espacio digno para que atienda a las familias que llegan desesperadas pidiendo apoyo porque desaparecieron a uno de sus hijos”, expuso. ”

“Es alarmante que en muchas ocasiones que he platicado yo con las compañeras, lo que ellas expresan es que no quieren ir a la Comisión de Búsqueda; mejor ellas se mueven por otros lugares, buscan apoyo con otros comisionados –se apoyan mucho con con la Comisionada del Estado de México–, se apoyan mucho con las familias que tenemos a nuestros hijos y que pues los llaman ‘desapariciones de larga data’, se acercan más a uno para que uno las orienten, no quieren llegar a la Comisión de Búsqueda”.