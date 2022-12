Pelé, el astro futbolístico e ícono cultural que dejó huella en Brasil y en el mundo

Sao Paulo, 29 de diciembre (AP).- Pelé será famoso por 15 siglos. Así se lo dijo Andy Warhol al astro del futbol. La expresión fue un giro de una frase ampliamente atribuida al artista estadounidense, la cual sentencia que “en el futuro, todos tendrán sus 15 minutos de fama”.

Warhol retrató al astro del futbol en 1977, y Pelé se enorgulleció de llevar sobre las espaldas su fama deportiva durante décadas de reconocimiento global.

Para la mayoría de los brasileños, Pelé fue un fenómeno cultural y social. Fue el estadista extraoficial del país, un papel que desempeñó desde los 17 años. Habitualmente se mostró discreto a la hora de adoptar posturas políticas.

Nacido en una familia pobre de una pequeña localidad en el sureste de Brasil, el primer futbolista millonario de la nación sudamericana apareció en comerciales de gasolina, dentífrico, licor de caña, bicicletas, gaseosas, zapatillas de futbol y Viagra, entre otros productos.

Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, falleció el jueves en un hospital de Sao Paulo. Durante su carrera y después de ésta, caminó por una delgada línea entre su fama y la toma de posturas sobre problemas sociales.

Fundó una organización caritativa con su nombre, dedicada a ayudar a los niños. Fue nombrado embajador de la buena voluntad de Naciones Unidas. Pero no destinó mucho tiempo al activismo para alguna causa en particular

Pelé sufrió en tanto expresiones racistas. Aficionados rivales emitieron sonidos semejantes a los de un mono en distintos lugares del mundo donde jugó.

La dictadura militar en el país (1964-1985) torturó y mató a numerosos opositores. Pelé posó para fotos con líderes del Gobierno y dijo que sabían lo que era mejor para el país.

En 1969, cuando Pelé consiguió su gol número mil —de acuerdo con su propia cuenta—, suplicó a las autoridades brindar atención a los niños de escasos recursos, sin asignar culpas por sus problemas.

Aun así, el crack maravilló al mundo por última vez en el torneo más importante. El tercer título mundial para Brasil y Pelé llegó mientras Medici torturaba a los disidentes, había cerrado el Congreso y había colocado una mordaza a la corte principal de la nación.

Pelé y todos los demás seleccionados brasileños recibieron un Volkswagen de un aliado del dictador, a su llegada desde México. Ninguno de los futbolistas rechazó el obsequio, pero Pelé fue el más criticado, por su condición de héroe deportivo nacional.

Pelé se retiró de la selección nacional en 1971. Tres años después dejó Santos, el club en el que militó desde niño, y se mudó a Estados Unidos para jugar con el Cosmos de Nueva York, atraído por el entonces Secretario de Estado Henry Kissinger

Durante esos días, habló de amor, cuidado a la niñez y la necesidad de poner fin a la guerra.

La relación de seis años entre Pelé y la popular conductora de TV Xuxa Meneghel constituyó otro capítulo de su fama luego del futbol a comienzos de la década de 1980.

Ella tenía 17 años cuando comenzó a salir con él. Por lo tanto, estaba a un año de cumplir la mayoría de edad, según la Ley brasileña.

El exfutbolista, 20 años mayor que Meneghel, tuvo que pedir permiso al padre de ella para cortejarla.

En 1995, Pelé fue nombrado Ministro del Deporte en la administración centro-derechista del Presidente Fernando Henrique Cardoso, pero pasó siete años en el cargo, sin figurar mucho en actos públicos.

Durante décadas, los saludos y reuniones de Pelé a distintos líderes mundiales redituaron buenos resultados para él y sus aliados. Fue una de las figuras cruciales para que Río de Janeiro consiguiera la sede de los Juegos Olímpicos de 2016.

En aquella época, volvió a ocupar un gran escenario en la reunión del Comité Olímpico Internacional de 2009. Su viejo enemigo Havelange se alió entonces con él

Pelé tuvo luego problemas de movilidad que atribuyó a una cirugía fallida de cadera. Hizo su última aparición pública relevante en el Mundial de 2018 en Rusia, al que acudió en silla de ruedas.

