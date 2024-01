En horas, juzgadores frenan la justicia en grandes casos como Ayotzinapa, Colosio…

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– Con tan solo unos días de diferencia, dos juzgadores han entorpecido dos casos emblemáticos para la Fiscalía General de la República (FGR): el caso Ayotzinapa y el del asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta, perpetrado en 1994. Aunque no se trata de las únicas causas, desde el Gobierno federal se han exhibido otras sentencias.

En un primer caso, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales se negó a girar una orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), señalado como sospechoso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

“Como se trata de un crimen que dañó mucho al país, y además que no se debe de tolerar ningún crimen de esta naturaleza, no se puede permitir la impunidad, o sea, aquí sí aplica la no repetición, que esto es gravísimo, pues no hay que dejarlo pasar, cuando menos que la gente tenga la información y que la autoridad competente sea la que resuelva. ¿Quiénes son los que deben de resolver? Pues la Fiscalía y el Poder Judicial”, expresó esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.