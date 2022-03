Coldplay podría interpretar canciones de Juan Gabriel en conciertos de CdMx

La agrupación británica ha causado revuelo durante su gira “Music of the Spheres”, pues durante sus conciertos se han dado a la tarea de sorprender al público con otras canciones que no son de su autoría.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- Chris Martin y el resto de los integrantes de Coldplay podrían interpretar canciones de Juan Gabriel en los conciertos que tienen previstos ofrecer los próximos 3, 4, 6 y 7 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México.

En entrevista con Imagen, el líder de la agrupación se sinceró sobre los nervios que le causa cantar en español por lo que adelantó que es posible que no en todas las fechas pueda sorprender al público mexicano.

“Estoy muy nervioso por cantar en español, entonces tengo que practicar tanto tanto cada canción, así que algunas noches no es posible”, expresó.

Asimismo reveló que le gustaría cantar alguna de las canciones de Juan Gabriel en lo conciertos que ofrecerá en la Ciudad de México.

Chris Martin dice que van a tocar una canción nacional en México aunque no sea en todas las fechas. 🎥: https://t.co/mCiW97XuIj pic.twitter.com/D59a58YPfP — más+ Coldplay (@mascoldplay) March 29, 2022

La agrupación británica ha causado revuelo durante su gira “Music of the Spheres”, pues durante sus conciertos se han dado a la tarea de sorprender al público con otras canciones que no son de su autoría, por ejemplo con “El corrido de Monterrey”, en el Estadio BBVA de esa misma ciudad; o con “Rayando el Sol”, en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, donde invitaron a Fher de Maná.