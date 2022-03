¡Olvidan sus boletos! Pareja narra su odisea para ver a Coldplay en Monterrey (VIDEO)

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- Las presentaciones de la banda británica Coldplay ocasionaron revuelo entre sus seguidores mexicanos. Tal es el caso de una pareja que se trasladó a Monterrey desde la capital para el concierto que iban a ofrecer este viernes 25 de marzo, sin embargo, un descuido provocó que casi no lograran el objetivo.

A través de redes sociales, se volvió viran un video difundido en TikTok por la usuaria “Miriambg0”, en donde se relató como una pareja viajó de la Ciudad de México a Nuevo León en avión para asistir al Estadio BBVA y llegar a uno de los shows que forman parte de la gira mundial “Music of the Spheres” de la banda que interpreta “The Scientist”.

La historia siguió con la esperanza de poder llegar a tiempo y disfrutar el evento en vivo cuando el acompañante decidió regresar por los boletos a la capital mexicana, pero hubo algunas complicaciones al momento de tomar el vuelo con destino a Nuevo León, provocando que no saliera a la hora adecuada.

“Seguro a mí me van a subir a las 8:30… No sé si ya anunciaron el mío [el vuelo]”, dijo el acompañante en un mensaje de WhatsApp, a lo que respondió la mujer que se quedó en Nuevo León: “¿Cómo vas?”, y terminó diciendo el receptor “lo perdí. A ver si me lo cambian, otra vez. Perra suerte, neta”.