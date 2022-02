Coldplay en México: anuncian nuevas fechas de conciertos en CdMx y Guadalajara

La cantante mexicana Carla Morrison había revelado la noticia de las nuevas fechas de Coldplay en el país antes de tiempo, sin embargo, la banda británica y Ocesa hicieron oficial el anunció.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 24 de febrero (ASMéxico).- Luego de que la cantante Carla Morrison compartió antes de tiempo el resto de las fechas que Coldplay tendrá en México, el anuncio se hizo de forma oficial, y Ocesa publicó cuándo se realizarán los nuevos conciertos de la agrupación británica.

¡Buenas noticias! Nuevas fechas de @coldplay en México… ¡Alístate para disfrutar la magia de su show en #GDL y #CDMX! 💙✨#PreventaCitibanamex: 28 de febrero y 1 de marzo pic.twitter.com/6J3yNuD4fE — Ocesa Total (@ocesa_total) February 24, 2022

Por medio de sus redes sociales, la promotora escribió: “¡Buenas noticias! Nuevas fechas de Coldplay en México… ¡Alístate para disfrutar la magia de su show en #GDL y #CDMX!”, lo que generó decenas de reacciones positivas por parte de los fans, quienes ahora esperan ansioso poder ver a los músicos en vivo.

Las nuevas fechas confirmadas son: 30 de marzo en el Auditorio Akron, en Guadalajara, Jalisco, y 6 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México; así mismo se anunció que Morrison será quien abra cada uno de los shows de la agrupación. Estas son las fechas completas:

· 25 y 26 de marzo en el Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León

· 29 y 30 de marzo en el Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

· 3, 4 y 6 de abril en el Foro Sol, en Ciudad de México

La preventa de boletos para las nuevas fechas comenzará los días 28 y 1 de marzo, para tarjetahabientes Banamex, por medio del sistema Ticketmaster, mientras que la venta en general iniciará al día siguiente, tanto en línea como en las taquillas de los recintos.

AHORA SÍ, CARLA MORRISON COMPARTE SU FEICIDAD

Después de que se adelantó a publicar las últimas fechas de la gira de Coldplay en nuestro país, de nueva cuenta, Morrison compartió su felicidad por formar parte de estos conciertos, pues se declaró muy fan de los músicos, por lo que es un honor poder abrirles el escenario.

Con mi corazón lleno de alegría les comparto que mi banda favorita del mundo @coldplay, me invitó a abrir TODA SU GIRA EN MÉXICO y estoy que ¡No me la creo! Esta morra de Tecate B.C. lloro un chingo al enterarse y no sé lo termina de creer… que sueño, que honor ¿Quién va? pic.twitter.com/8MBJCavruD — Carla Morrison (@CarlaMorrisonmx) February 24, 2022

“Los que me conocen saben, que esta noticia no sólo me costó guardarla ¡Vale demasiado para mí! Con mi corazón lleno de alegría les comparto que mi banda favorita del mundo y la más grande que hay, Coldplay, me invitó a abrir toda su gira en México, y estoy que ¡No me la creo! Esta morra de Tecate B.C. lloró al enterarse y no sé lo termina de creer…que sueño, que honor ¡¡¡Qué emoción!!!”, escribió en una publicación.

De inmediato, sus fans la llenaron de felicitaciones por este nuevo logro y compartieron que la verían en acción, pues ya tienen boletos para algunos de los shows que ya se encuentran agotados de Coldplay en nuestro país.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.