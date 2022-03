VIDEO: Chris Martin, de Coldplay, pide recomendaciones de covers para tocar en México

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– Coldplay aterrizó esta tarde en Monterrey para empezar su gira “Music of the Spheres”, la cual tendrá tres fechas en México antes de seguir su recorrido por otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Bélgica y Francia.

La banda ya inició su tour por Costa Rica y República Dominicana, donde además de tocar algunas de sus canciones más famosas y las melodías nuevas de su álbum más reciente, conectó con los locales tocando canciones representativas de los países donde dan el concierto. Por ejemplo, cantaron “Bachata Rosa”, del dominicano Juan Luis Guerra, y “Patriótica Costarricense” en Costa Rica el pasado 18 de marzo.

Chris Martin asking staff at the airport recommendations for songs to cover at Coldplay shows in Mexico 🇲🇽

🎬 @Iv_Bertely pic.twitter.com/0AFCKyxzbZ

— ColdplayXtra (@coldplayxtra) March 25, 2022