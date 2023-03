El girl power se apodera The Voice con las 5 coaches más importantes de su historia

Si algo caracteriza a The Voice es el Girl Power, por ello haremos un recorrido por las emblemáticas participaciones de las 5 coaches más destacadas del reality.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- The Voice, el famoso reality emitido desde 2011 ha sido ganador de más de 40 premios, entre ellos los Emmy y People ‘s Choice Awards, y si se ha consagrado como uno de los shows musicales más trascendentes de la historia es debido al talento de sus coaches.

Si no lo has visto, los coaches arman equipos durante una serie de audiciones para después guiarlos en la competencia y formar a la nueva estrella de la música. El ganador obtiene un premio de $100,000 dólares y un contrato discográfico con Universal Music Group.

Para celebrar la llegada de la temporada 23 de The Voice a Universal Reality, queremos darte un inspirador recorrido sobre las cinco coaches más importantes en el programa.

KELLY CLARKSON

A Kelly le consta que estos realities tienen un poder transformador y que cambian vidas. Desde su participación en uno de estos shows la intérprete se ha convertido en una de las estrellas favoritas de los espectadores. Es presentadora de un programa matutino en Estados Unidos que cuenta con siete Emmys en tan solo un año.

Su llegada a The Voice como coach causó emoción, revuelo y alegría por parte de los espectadores; su aportación durante 8 temporadas no ha pasado desapercibida, ya que su carrera es una inspiración para cada uno de los participantes que forman su equipo. Kelly regresa a The Voice para la temporada 23.

Kelly Clarkson acumula 3 temporadas ganadoras en The Voice.

CAMILA CABELLO

Camila Cabello también sabe del gran impacto que tiene un programa de talentos en la vida de un artista ya que ella audicionó para The Voice como parte de un grupo musical – aunque sin mucho éxito – antes de alcanzar la fama en The X Factor. En un principio dudó sobre aceptar la propuesta para ser coach en The Voice ya que, al saber el gran impacto que puede tener en el futuro de un concursante, no quería ser ella quien limitará el sueño de un cantante, pero también se dio cuenta de lo inspiracional que era para algunos.

Sin duda, Camila es una de las coaches más jóvenes y divertidas que ha tenido The Voice en su temporada 22.

CHRISTINA AGUILERA

Participó como jurado de este programa del 2011 al 2013. Fue una coach muy querida por el público, estuvo presente durante seis temporadas donde dijo que The Voice le recordaba a un periodo temprano de su carrera, cuando luchaba por cumplir este sueño de ser una estrella en la música.

Un dato curioso es que después de conocer a Adam Levine en el rodaje de The Voice grabaron el sencillo “Moves Like Jagger”.

Christina Aguilera logró un triunfo con su equipo.

SHAKIRA

La colombiana Shakira se integró al show durante las temporadas cuatro y seis, las cuales se desarrollaron en 2013 y 2014. Formó parte de los coaches que conquistaron a los espectadores con sus ocurrencias e ideas al momento de elegir a los integrantes de su equipo.

Durante el show, la creatividad de la colombiana destacó al momento de atraer a los participantes a su equipo e incluso Adam Levine tomó algunas de sus estrategias para conseguir que lo eligieran a él.

MILEY CYRUS

Miley Cyrus participó en las temporadas 10, 11 y 13, que fueron filmadas entre 2016 y 2017 luego de lanzar sus álbumes y realizar giras de conciertos como ella misma y como su alter-ego de Disney.

Miley fue una de las juezas más polémicas de la serie: algunos espectadores la amaban y otros la odiaban, pero lo que resalta de ella es el gran compromiso y dedicación que tenía con los integrantes de su equipo siendo una de las coaches que más tiempo dedicó a los entrenamientos vocales durante su participación en el reality.