Los casos de COVID subieron 18% durante la última semana en el mundo, reporta la OMS

Ginebra, 30 de junio (AP) — El número de casos de coronavirus subió un 18 por ciento en la última semana, con más de 4.1 millones de casos reportados en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su nuevo reporte semanal, la agencia de salud de Naciones Unidas dijo que la cifra global de muertes se había mantenido relativamente similar a la semana anterior, unas ocho mil 500. Las muertes asociadas a la COVID-19 aumentaron en tres regiones: Oriente Medio, el sureste de Asia y América.

El mayor aumento semanal en los contagios se registró en Oriente Medio, donde aumentó en un 47 por ciento, según el informe publicado el miércoles por la noche. Los contagios subieron en torno a un 32 por ciento en Europa y el sureste de Asia, y un 14 por ciento en América, según la OMS.

Los casos iban en aumento en 110 países, impulsados principalmente por las variantes BA.4 y BA.5 de Ómicron.

Tedros pidió a los países que inmunizaran a su población más vulnerable, como el personal médico y mayores de 60, y señaló que cientos de millones de personas siguen sin vacunar y están en riesgo de sufrir enfermedad grave y muerte.

