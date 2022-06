El Parlamento de Israel se disuelve; el país tendrá sus quintas elecciones en 4 años

Por Ilan Ben Zion

JERUSALÉN, 30 de junio (AP).— El Parlamento de Israel votó el jueves a favor de su disolución y envió al país a las urnas en noviembre para las quintas elecciones generales en menos de cuatro años.

El Ministro de Exteriores, Yair Lapid, quien fue el arquitecto del Gobierno de coalición saliente, se convertirá en el Primer Ministro interino a medianoche del viernes. Será la décimocuarta persona que ocupe el cargo tras Naftali Bennett, el Primer Ministro que menos ha durado en el puesto.

Outgoing Prime Minister Naftali Bennett and incoming Prime Minister Yair Lapid held a handover ceremony at the Prime Minister's Office in Jerusalem

An orderly and in-depth transition meeting was then held between outgoing PM Bennett and incoming PM Lapidhttps://t.co/EXunxEssgs pic.twitter.com/qozGIrvO9e

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 30, 2022