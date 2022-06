Al Jazeera publica FOTO de bala que mató a reportera en cobertura sobre Israel

JERUSALÉN (AP) — La televisora Al Jazeera publicó una imagen de la bala que, según afirma, mató a su veterana reportera Shireen Abu Akleh cuando cubría una operación militar israelí en la Cisjordania ocupada el mes pasado.

La cadena identificó la bala como un proyectil de fabricación estadounidense de 5.56 mm disparado con un fusil M4, utilizado habitualmente por las fuerzas israelíes.

According to ballistic and forensic experts, the green-tipped bullet was designed to pierce armour and is used in an M4 carbine rifle.

The bullet was analysed using 3D models and it was 5.56mm calibre – the same used by Israeli forces https://t.co/SyAd7FaQwE pic.twitter.com/EjKfj7tpQV

— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 17, 2022