“Si yo estuviera en el lugar de Alito me separo de la dirigencia”: Dulce María Sauri

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- Dulce María Sauri, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que si estuviera en el lugar de Alejandro Moreno Cárdenas, actual presidente nacional del tricolor, se separaría del cargo con la finalidad de no afectar la imagen de la organización, como lo han hecho otros priistas que se han desempeñado en esa posición.

“Si yo estuviera en lugar de Alejandro Moreno, yo me separaba de la dirigencia. Me parece que parte de la función de dirigir a una organización política, pero particularmente a una institución histórica que es muy relevante para la sociedad y el pueblo, con todos sus vicios, no voy a exculparlos de nada, pero es una organización que vale la pena sacrificarse por ella, y si ese sacrificio implica separarse del cargo lo haría gustosa para que viva la organización”, aseguró la también exgobernadora de Yucatán en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.