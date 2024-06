Dámaris Bójor, la artista que se reencontró con la música tras dejar su primer amor

Con Iván de la Rioja, de Daniel, me estás matando, como productor, la artista de 30 años de edad se encuentra trabajando en “Folkpirana”, su álbum debut que estará compuesto por dos viejas canciones y un bonche de nuevas letras.

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- La relación de resentimiento con su primer amor, la pintura, llevó a la cantautora sonorense Dámaris Bójor a reencontrarse con aquella compositora de clóset que estuvo guardada por muchos años.

En medio de la pandemia de la COVID-19, Dámaris empezó a cuestionar su trabajo como pintora, y al mismo tiempo se acercó a la música, una pasión de la que había decidido alejarse porque “el que mucho abarca, poco aprieta”.

“Ser pintora es muy difícil, la verdad. Mucha gente se enoja conmigo por decir eso, pero es muy difícil. El mundo de la música es difícil, pero yo caí en blandito. Yo siempre he sido muy creativa, no es por echarme flores, pero ahí siempre ha surgido. Cuando yo descubro que puedo hacer algo y me gusta, lo empiezo a hacer sin motivo de explotarlo, y yo sabía que tenía esa habilidad, yo siempre hacía canciones y las tocaba”, compartió la artista en entrevista para SinEmbargo.

“Hubo un tiempo en que estudiaba teatro, pintura, estaba en la uni, luego hacía canciones, hasta que me empezaron a decir mis papás y amigos ‘oye, Dámaris, enfócate en algo porque no eres buena en casi nada’, o sea, no me lo dijeron así”, recordó entre risas, y agregó “pero sí me enfoque más en la carrera para poder sobresalir en algo porque como dicen ‘el que mucho abarca, poco aprieta’, ahora ya no estoy de acuerdo con eso, pero yo me la creí”.

En cuestión de un año y con tan sólo un par de sencillos publicados el nombre de Dámaris Bójor empezó a llamar la atención de propios y extraños, tanto que en ese lapso se presentó como telonera de Daniel, me estás matando, en el Auditorio Nacional; en el Festival Internacional Cervantino; en la última edición de Bahidorá; y otros eventos locales en su natal Hermosillo, Sonora.

Con Iván de la Rioja, de Daniel, me estás matando, como productor, la artista de 30 años de edad se encuentra trabajando en “Folkpirana”, término que surge de la combinación de “folk” y “campirana”, su álbum debut que estará compuesto por dos viejas canciones y un bonche de nuevas letras.

“Las canciones viejas las descubrió mi novio porque me stalkeo y me dijo ‘oye, por qué no metes estas’. De hecho canciones viejas sólo son dos, todas las escribí para el álbum. Yo anteriormente había grabado con unos amigos, pero no era algo pro y él las encontró, no sé cómo, y me dijo ‘sácalas'”, apuntó.

“No es normal” y “Volar”, su más reciente sencillo en colaboración con Juan Cirerol, son las canciones que la compositora desenterró para darles una nueva vida y un estilo western.

UN UNIVERSO MÁGICO Y VAQUERO

La letra de “Volar”, sencillo que se encuentra promocionando, surgió cuando Dámaris tenía entre 17 y 18 años de edad, y fue inspirada, en gran parte, por el cuento de “La luz es como el agua”, del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

“Mis hermanas estudiaron literatura y ellas siempre me recomendaban libros porque yo siempre fui aficionada a la lectura, pero de niña a adolescente pasó algo raro y dejé de leer. Cuando entré a la universidad empecé a leer y me acerqué a este libro de Doce cuentos peregrinos, recuerdo que los leí todos y el que más me llamó la atención fue el cuento de los niños porque es una tragedia y me impresionó mucho”, explicó.

Y añadió, “más que nada es un ejercicio creativo porque no pensé hacer una canción sobre el cuento sino como que todas estas imágenes visuales que me evocaba el cuento, me ayudaron para hacer la canción, pero no como algo narrativo”.

A pesar de que hace unos años Dámaris intentó alejarse de la pintura, ahora está tratando de reconciliarse con, quien llama, su primer amor. De esta forma, la artista no sólo se encarga de componer sino también de realizar las portadas de sus sencillos, como fue el caso de “Volar” y “Nube”. Ambos tracks disponibles en plataformas de streaming.

“La primera portada [“Nube”] se me hizo bien fácil y la segunda [“Volar”] se me hizo un poco más difícil porque era mucho más abstracto y tenía que tener una coherencia con la portada pasada. Yo ahorita estoy intentando incorporar mi arte, pero al mismo tiempo es difícil porque yo tengo una relación muy tóxica con la pintura, o sea, tengo una relación de mucho resentimiento, pero la quiero liberar poco a poco, porque fue mi primer amor”.

Preocupada, y ocupada, en que “Folkpirana” salga de su ciudad de origen, la artista se encuentra actualmente grabando el resto del esqueleto de su álbum debut en Onda Sonora, estudio ubicado en Hermosillo.

Finalmente, al ser cuestionada por una fecha tentativa de lanzamiento de “Folkpirana”, Dámaris Bójor se sinceró que está trabajando para que este material salga en lo que resta del verano. “Si no se puede pues va a ser empezando el otoño, así que a finales del verano o principios de otoño”.

