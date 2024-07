El expresidente no tiene autoridad moral para criticar elección en Venezuela: Claudia

La próxima Jefa del Ejecutivo federal consideró que el expresidente Vicente Fox traicionó a la democracia cuando operó el desafuero contra López Obrador y se posicionó en la elección de 2006 contra el recuento de votos.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó este martes al expresidente Vicente Fox Quesada como un “traidor a la democracia”, y cuestionó la autoridad moral del empresario y político para pronunciarse sobre la elección en Venezuela, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador recordara el papel de Fox en las elecciones de México en 2006, cuando fue declarado como ganador, en medio de señalamientos de fraude, Felipe Calderón Hinojosa.

“Él [Fox] fue Presidente y promotor del fraude electoral. Por eso lo llamamos el traidor de la democracia: porque él llega con mucho ánimo por parte de las y los mexicanos en el 2000, primera vez que se le gana al PRI, y había una expectativa de cambio. Y pues en realidad no ocurre nada. No hay cambio y no solamente no hay cambio, sino que en la siguiente elección es partícipe de un fraude”, comentó la próxima mandataria.

Sheinbaum Pardo pidió no olvidar que Vicente Fox operó el desafuero contra López Obrador para intentar descarrilar su carrera a la Presidencia. “Es Fox; no se nos olvide el ‘haiga sido como haiga sido’ de Calderón, pero Fox era Presidente y no sólo promovió el desafuero para que Andrés Manuel López Obrador no pudiera participar en la elección del 2006 ―que la movilización popular fue la que hizo que retirara ese juicio―, sino también que él fue Presidente y promotor del fraude electoral”, detalló.

Claudia Sheinbaum asegura que @VicenteFoxQue es un “traidor a la democracia” “¿Con qué autoridad moral quiere ir a #Venezuela a darles lecciones de democracia, cuando él es un traidor a la democracia”: @Claudiashein pic.twitter.com/0GzmlkQr00 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 30, 2024

Por eso, la mandataria consideró que el político no tiene autoridad moral para calificar e intervenir en el proceso electoral de Venezuela. “¿Con qué autoridad moral quiere ir a Venezuela a darles lecciones de democracia, cuando él es traidor a la democracia? Entonces es igual que Marko Cortés, que ya dijo claramente que son mentirosos, porque defendieron los programas sociales y después se arrepintió frente a todo mundo de haber defendido los programas sociales porque claramente dijo: ‘Nosotros no creemos en eso’. Y luego va a Venezuela, ¿a qué?”, cuestionó la morenista.

Esta mañana, desde Palacio Nacional, el Presidente criticó que Vicente Fox y Felipe Calderón fueran a Venezuela como observadores internacionales del proceso electoral presidencial, ya que en su momento ambos no quisieron un recuento de votos en México, lo que hubiera limpiado la elección de 2006.

“Cuando hay elecciones u otras cosas, es pedir si existen dudas, que se den a conocer los resultados, que se limpie la elección si es que hace falta, que se cuenten votos, lo que aquí no quiso ni [Vicente] Fox ni [Felipe] Calderón, que ahora ya son observadores democráticos. Cuánto le insistimos a Fox, le mandé una carta a Calderón en el 2006, después de la elección, para que se contaran los votos porque la diferencia era de 0.55 [por ciento]. No quiso y ahora ya son demócratas porque así es la hipocresía en el bloque conservador. Tampoco me extraña ni es para llamarse a engaño. Así son. Esa es su naturaleza”, apuntó.

El domingo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela indicó que Maduro obtuvo un 51.20 por ciento de los votos, con el 80 por ciento de las mesas escrutadas, y una tendencia irreversible. Edmundo González, como rival representando la candidatura unida de la oposición, fue el mayor desafío electoral para desde su llegada al poder hace 11 años.

Sobre dicha elección, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que desea esperar el total de los cómputos para fijar una postura y, al igual que el Presidente, condenó la injerencia internacional sobre el pueblo venezolano.

“Yo creo que siempre es importante trasparentar los resultados. Como todos sabemos, la autoridad electoral de Venezuela, el CNE, dio un resultado que da el triunfo al Presidente Maduro y es importante, como lo planteamos en su momento, en el 2006, pues que se dé a conocer, que se transparente este resultado para que no haya lugar a confusión”, recalcó Sheinbaum.

“No estamos de acuerdo con el intervencionismo. Venezuela es un país libre, soberano, y hay que reconocer su libre autodeterminación. Esta atención que ha habido y el comunicado de la OEA ya calificando la elección, pues hay que esperar. Yo pienso que debe esperarse al cómputo final, trasparentar la votación, eso siempre ayuda, y dejar la autodeterminación del pueblo de Venezuela y al mismo tiempo, pues que no haya violencia, que sea todo pacífico”, expresó Sheinbaum.

LA OEA INTERVIENE EN PROCESO ELECTORAL

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos instó este martes a Nicolás Maduro a que reconozca su derrota en los comicios presidenciales de Venezuela o convoque a una nueva votación más transparente, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció su victoria. La OEA se suma así a numerosos cuestionamientos internacionales al resultado de las elecciones que proclamaron triunfador al actual mandatario y que ha sido desconocido por varios países.

Comunicado de la Oficina del Secretario General sobre el Proceso Electoral en Venezuela e Informe de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia/Departamento de Cooperación y Observación Electoralhttps://t.co/MkcxBe2hKe

Lee el informe completo aquí:… pic.twitter.com/BW4UMa4Xlb — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) July 30, 2024

“Resulta imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro de las actas en poder de la oposición y en consecuencia aceptar su derrota electoral”, comunicó la oficina de Luis Almagro en su primer pronunciamiento sobre el proceso electoral del domingo en Venezuela.

“De no hacerlo, sería necesaria la realización de nuevas elecciones”, pero esta vez con observadores internacionales de la Unión Europea y la OEA y nuevas autoridades electorales “para que se reduzca el margen de irregularidad institucional que plagó este proceso”, indicó la Secretaría General del organismo continental en un comunicado de prensa.

-Con información de AP.