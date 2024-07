PuntosYComas¬ Las reformas de AMLO revertirían los cambios hechos con Peña Nieto

Con la complicidad de legisladores de PAN, PRI y PRD, las reformas a 156 artículos constitucionales, promovidas por el presidente priista Enrique Peña Nieto, tuvieron como objeto fortalecer el proyecto neoliberal y privatizador.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- En un clima de complicidades, nunca impugnadas y siempre aplaudidas, el gobierno del priista Enrique Peña Nieto llevó a cabo 156 reformas constitucionales para profundizar el modelo neoliberal impuesto en el país en las tres décadas que antecedieron a la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente de izquierda, que este año termina su periodo de Gobierno, envió el lunes 5 de febrero del 2024 a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 18 iniciativas de reformas constitucionales para revertir los efectos del frenesí legislativo de los gobiernos que le antecedieron. Esas iniciativas serán dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados durante el mes de agosto, para que sean discutidas y eventualmente aprobadas por el pleno de la nueva legislatura que iniciará sus tareas el domingo 1 de septiembre del 2024.

Denominadas estructurales, incluían, entre otras, la Reforma Energética, la Reforma en materia de Competencia Económica, la Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Reforma Hacendaria, la Reforma Laboral, la Reforma educativa; la Reforma Política-Electoral que dio origen al Instituto Nacional Electoral (INE), que los partidos políticos se repartieron como botín, y una reforma en materia de Transparencia.

¿Cuáles son los aspectos medulares de las reformas promovidas por López Obrador?

Veamos hoy otros seis proyectos de dictamen de estas 18 iniciativas que se presume serán aprobadas por la próxima legislatura federal, en la cual Morena y sus aliados tendrán Mayoría Calificada, tanto en la cámara de diputados como en el Senado de la República.

REFORMA EN MATERIA PENAL

1.- Dice el documento presentado por el presidente López Obrador: “La presente iniciativa tiene por objeto establecer prisión preventiva oficiosa en los casos de extorsión, narcomenudeo, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados, así como en los de defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en los términos fijados por la ley, con la finalidad de prevenir y combatir dichos delitos que han aumentado, y con ello, garantizar la paz, seguridad, salud y continuar con acciones en beneficio de la población”.

EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

2.- “La presente iniciativa -señala el texto de la propuesta presidencial-, tiene por objeto reforzar y actualizar el marco jurídico constitucional para reformar al artículo 27, con el propósito de “declarar a nuestro país libre de maíz genéticamente modificado, como el transgénico, para siembra y consumo humano, así como el reconocimiento del maíz como alimento básico y elemento de identidad nacional”.

Además: “Autorizar asignaciones destinadas para garantizar el consumo personal y uso doméstico del agua y no otorgar concesiones en zonas con baja disponibilidad de agua en cantidad y calidad. Impedir prácticas que dañan el medio ambiente y la salud de la población mediante la prohibición de las actividades de minería a cielo abierto y del fracturamiento hidráulico (fracking) con agua como fluido base, para la extracción de hidrocarburos”.

REFORMA AL PODER JUDICIAL

3.- Con respecto a la Reforma Judicial la iniciativa señala: “El gobierno de la Cuarta Transformación sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que ha restado credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones”.

Reflexiona el documento: “La paz sólo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público”.

Y explica: “Esta reforma pretende romper con la inercia de los acuerdos cupulares, dónde las y los ministros, magistrados y jueces, no eran responsables ante la ciudadanía sino ante quienes los propusieron en el cargo, orientando sus decisiones a la protección y defensa de intereses personales y de grupos e intereses fácticos. Al impulsar la democratización de la justicia y someter a los integrantes del Poder Judicial al voto popular, se garantiza que representen las diferentes visiones que conforman la sociedad mexicana, logrando así que el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial sea una realidad y no un principio escrito, que sólo se utiliza para fundar y motivar los procesos judiciales, pero que no se refleja en la realidad de las personas justiciables”.

PROTECCIÓN ANIMAL

4.- Otro proyecto de decreto enviado por López Obrador advierte que pretende reformar los Artículos 3o., 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Protección y Cuidado Animal: “La presente iniciativa tiene por objeto establecer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) la prohibición del maltrato a los animales y la facultad del Congreso de la Unión para emitir la ley general que regule la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de protección de los animales, de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, así como para la prevención y prohibición del maltrato en la crianza y en el aprovechamiento de animales para consumo humano, y de medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, así como la incorporación de dicho tema en los planes y programas de estudio de la educación del país”.

PENSIONES

5.- Con respecto a las pensiones, se argumenta en la iniciativa de reformas constitucionales lo siguiente: “Acorde con el compromiso asumido por el gobierno de la Cuarta Transformación y bajo el principio de ‘Por el bien de todos, primero los pobres’, la presente iniciativa busca prevenir una crisis que padecerán las personas trabajadoras que se jubilarán con los regímenes pensionarios de 1997 y 2007, en el cual, serán los sectores más vulnerables de la población nuevamente los más afectados; un escenario que se prevé a 30 años de la entrada en vigor del sistema privado de pensiones, una de las reformas neoliberales y clientelares en materia de seguridad social, copiada del régimen chileno de Augusto Pinochet en la década de 1980”.

Agrega la iniciativa: “Estamos convencidos de lograr un verdadero cambio de panorama ya que si la reforma estructural sobre la privatización de pensiones se logró bajo un régimen corrupto y autoritario, entonces se puede revertir el daño bajo un régimen democrático y humanista, que reivindica las luchas sociales del pueblo, por lo que el presente proyecto de reforma constitucional invita a otorgarle legitimidad a un verdadero sistema de pensiones que brinden una mejor calidad de vida a los presentes y futuros pensionados”.

Propone la iniciativa que las reformas al artículo 123 constitucional queden en los siguientes términos: “Toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa. Las personas trabajadoras con sesenta y cinco años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1° de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos que establezca la ley. Las personas trabajadoras a partir de los sesenta años de edad mantendrán su derecho a una pensión garantizada, en los términos que establece la ley”.

REFORMA ELECTORAL

6.- Los puntos medulares de la reforma constitucional en materia electoral son los siguientes:

a).- Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad. Erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder. Garantizar la libertad política para todas las ciudadanas y ciudadanos.

b).- Construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político.

Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativas y judiciales únicas, bajo el principio de la austeridad. Elegir mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión.

c).- Se eliminan 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores, para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados electos por mayoría en igual número de distritos y con 64 integrantes del Senado, dos electos por cada entidad federativa según el principio de mayoría relativa. Este principio aplicará para la elección de diputados locales en las entidades federativas. Se establecen parámetros poblacionales objetivos para fijar el número de legisladores locales, regidores y concejales.

d).- Se reduce a la mitad el financiamiento ordinario a los partidos políticos y se regulan las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de éstos.

Mañana veremos los detalles esenciaesl de las seis restantes iniciativas de reformas constitucionales enviadas por López Obrador a la Cámara de Diputados de la federación.

